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При обстреле украинскими военными Еленовки в ДНР пострадала женщина
При обстреле украинскими военными Еленовки в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 13.03.2022
При обстреле украинскими военными Еленовки в ДНР пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T12:23
2022-03-13T12:23
2022-03-13T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от наблюдательной группы "Докучаевск" поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ населенного пункта Еленовка мирной жительницы 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства в "Вконтакте".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/delo-1777911785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
При обстреле украинскими военными Еленовки в ДНР пострадала женщина
При обстреле украинскими военными Еленовки в ДНР пострадала мирная жительница