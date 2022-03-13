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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/postradavshaya-1777915194.html
При обстреле украинскими военными Еленовки в ДНР пострадала женщина
При обстреле украинскими военными Еленовки в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 13.03.2022
При обстреле украинскими военными Еленовки в ДНР пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T12:23
2022-03-13T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от наблюдательной группы "Докучаевск" поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ населенного пункта Еленовка мирной жительницы 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства в "Вконтакте".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/delo-1777911785.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
12:23 13.03.2022
 
При обстреле украинскими военными Еленовки в ДНР пострадала женщина

При обстреле украинскими военными Еленовки в ДНР пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы народной милиции Донецкой народной республики
Бойцы народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы народной милиции Донецкой народной республики
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от наблюдательной группы "Докучаевск" поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ населенного пункта Еленовка мирной жительницы 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства в "Вконтакте".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Женщина у здания городской больницы, разрушенного в результате обстрела в Волновахе - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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