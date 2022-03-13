https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777951408.html
Войска ЛНР освободили от националистов город Попасная
Войска ЛНР освободили от националистов город Попасная - РИА Новости, 13.03.2022
Войска ЛНР освободили от националистов город Попасная
Вооруженные силы РФ и группировка войск ЛНР продолжают наступление, установлен полный контроль еще над шестью населенными пунктами, сообщил официальный... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:51
2022-03-13T18:51
2022-03-13T19:39
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ и группировка войск ЛНР продолжают наступление, установлен полный контроль еще над шестью населенными пунктами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные силы Российской Федерации в ходе наступательных действий установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 километров. Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная", - сказал Конашенков на брифинге.
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украина
россия
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Конашенков о продвижении российских войск
брифинг минобороны вечер 13 марта
2022-03-13T18:51
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украина, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика
18:51 13.03.2022 (обновлено: 19:39 13.03.2022)
Войска ЛНР освободили от националистов город Попасная
Минобороны сообщило, что группировка войска ЛНР освободили от националистов город Попасная