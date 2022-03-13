https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777951408.html

Войска ЛНР освободили от националистов город Попасная

Войска ЛНР освободили от националистов город Попасная - РИА Новости, 13.03.2022

Войска ЛНР освободили от националистов город Попасная

Вооруженные силы РФ и группировка войск ЛНР продолжают наступление, установлен полный контроль еще над шестью населенными пунктами, сообщил официальный... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T18:51

2022-03-13T18:51

2022-03-13T19:39

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777955905_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6e96b7a3bf52b4af762199a48490725.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ и группировка войск ЛНР продолжают наступление, установлен полный контроль еще над шестью населенными пунктами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные силы Российской Федерации в ходе наступательных действий установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 километров. Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная", - сказал Конашенков на брифинге.

https://ria.ru/20220313/vks-1777952301.html

украина

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о продвижении российских войск брифинг минобороны вечер 13 марта 2022-03-13T18:51 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика