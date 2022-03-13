https://ria.ru/20220313/ponozhovschina-1777889265.html

СМИ: на Манхэттене в музее произошла поножовщина

СМИ: на Манхэттене в музее произошла поножовщина - РИА Новости, 13.03.2022

СМИ: на Манхэттене в музее произошла поножовщина

Два человека попали в больницу с ножевыми ранениями после нападения в Музее современного искусства в Нью-Йорке, сообщает ABC News. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T01:47

2022-03-13T01:47

2022-03-13T01:48

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Два человека попали в больницу с ножевыми ранениями после нападения в Музее современного искусства в Нью-Йорке, сообщает ABC News."По предварительной информации от знакомого с ситуацией источника, власти считают, что бывший сотрудник пришел в музей и пырнул ножом двух работников", - сообщает телеканал.Произошедшую атаку считают спланированной, говорится в сообщении.Подозреваемого все еще ищут, сообщает со ссылкой на полицию телеканал.Двое пострадавших были доставлены в госпиталь, их состояние стабильно, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220301/strelba-1775717931.html

сша

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша