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СМИ: на Манхэттене в музее произошла поножовщина
СМИ: на Манхэттене в музее произошла поножовщина - РИА Новости, 13.03.2022
СМИ: на Манхэттене в музее произошла поножовщина
Два человека попали в больницу с ножевыми ранениями после нападения в Музее современного искусства в Нью-Йорке, сообщает ABC News. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T01:47
2022-03-13T01:47
2022-03-13T01:48
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Два человека попали в больницу с ножевыми ранениями после нападения в Музее современного искусства в Нью-Йорке, сообщает ABC News."По предварительной информации от знакомого с ситуацией источника, власти считают, что бывший сотрудник пришел в музей и пырнул ножом двух работников", - сообщает телеканал.Произошедшую атаку считают спланированной, говорится в сообщении.Подозреваемого все еще ищут, сообщает со ссылкой на полицию телеканал.Двое пострадавших были доставлены в госпиталь, их состояние стабильно, говорится в сообщении.
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сша
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша
01:47 13.03.2022 (обновлено: 01:48 13.03.2022)
СМИ: на Манхэттене в музее произошла поножовщина
ABC News: в Нью-Йорке два человека попали в больницу после поножовщины в музее
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости.
Два человека попали в больницу с ножевыми ранениями после нападения в Музее современного искусства в Нью-Йорке, сообщает
ABC News.
"По предварительной информации от знакомого с ситуацией источника, власти считают, что бывший сотрудник пришел в музей и пырнул ножом двух работников", - сообщает телеканал.
Произошедшую атаку считают спланированной, говорится в сообщении.
Подозреваемого все еще ищут, сообщает со ссылкой на полицию телеканал.
Двое пострадавших были доставлены в госпиталь, их состояние стабильно, говорится в сообщении.