https://ria.ru/20220313/pokhudenie-1777891533.html
Кинолог рассказал, как помочь собаке похудеть после зимы
Кинолог рассказал, как помочь собаке похудеть после зимы - РИА Новости, 13.03.2022
Кинолог рассказал, как помочь собаке похудеть после зимы
Собаки, как и люди, могут набирать лишние килограммы зимой, что может негативно сказаться на их здоровье, однако с помощью специально подобранной диеты и... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T03:14
2022-03-13T03:14
2022-03-13T03:14
общество
россия
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Собаки, как и люди, могут набирать лишние килограммы зимой, что может негативно сказаться на их здоровье, однако с помощью специально подобранной диеты и дополнительных физических упражнений с этим можно бороться, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.По его словам, это может произойти зимой, когда из-за сильного мороза питомцы мало времени проводят на улице, и привыкают дома все чаще выпрашивать еду."Лишний вес может увеличить риск развития сахарного диабета, камней в почках, заболеваний сердца и опорно-двигательного аппарата. Более того, избыточный вес может существенно сократить продолжительность жизни питомца", – предупредил кинолог.Он пояснил, что определенного стандарта определения нормального веса для всех пород не существует и он может варьироваться в зависимости от породы животного и уровня его физической активности. Кинолог порекомендовал ориентироваться на результаты визуального осмотра и тактильного контроля."В норме ребра и позвоночник собаки можно легко прощупать, если собака выглядит крепкой и подтянутой, не испытывает затруднений с передвижением и дыханием, то ее вес в порядке. Если вам сложно прощупать ребра и позвоночник, вы заметили, что у собаки есть отдышка во время физической активности, а на теле появились непредусмотренные стандартом складки, скорее всего у собаки лишний вес", - пояснил он.Другими симптомами ожирения у собаки могут быть пропавшая видимая линия талии, затрудненное передвижение, а также необходимость увеличить длину ошейника, так как старый собаке давит. В таком случае, лучше обратиться к ветеринару, так как проблема может быть не только в самом лишнем весе. Набор массы может также оказаться симптомом различных заболеваний, рассказал кинолог.Если осмотр у ветврача покажет у собаки одну из стадий ожирения, специалист назначит сдачу анализов для установления причин лишнего веса. Это нужно, чтобы исключить серьезные гормональные сбои, заболевания печени и желудка. Если после консультации у собаки не нашли сопутствующих проблем, хозяину необходимо начать активно заниматься питомцем, чтобы помочь ему сбросить лишний вес.В первую очередь надо заняться рационом питания собаки. Голубев призвал тех собаководов, которые пользуются готовым кормом, строго следовать правилам дозировки, которые указаны на упаковке. Если собака все равно не худеет, дозу можно еще немного сократить. Если ветеринар назначил специальный диетический корм или особую диету, то её нужно соблюдать в течение всего периода лечения, не делая перерывов.Он также посоветовал по возможности увеличить время прогулок с собакой и гулять с ней ежедневно около полутора часов. Кроме того, можно вводить активные игры, но делать это нужно постепенно, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему питомца.Кроме того, собаку можно отдать в бассейн, дог-фитнес или присмотреться к каникроссу или аджилити. Данные дисциплины, по словам Голубева, не только помогут похудеть собаке, но и позволят хозяину проводить много времени вместе с питомцем и самому.Также кинолог настоятельно порекомендовал исключить стресс. Если собака живет в постоянном стрессе, то у нее могут проявиться любые заболевания, включая гормональный сбой, приводящий к ожирению, отметил он.
https://ria.ru/20220211/sobaki-1772323065.html
https://ria.ru/20220220/vospitanie-1773852624.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия
Кинолог рассказал, как помочь собаке похудеть после зимы
Кинолог Голубев заявил, что правильный подбор рациона поможет собаке похудеть после зимы
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Собаки, как и люди, могут набирать лишние килограммы зимой, что может негативно сказаться на их здоровье, однако с помощью специально подобранной диеты и дополнительных физических упражнений с этим можно бороться, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Лишний вес для собаки любой породы – это большая проблема. Многие не замечают у питомца первые признаки набора веса: процесс легко пропустить, если он происходит постепенно. Хозяину нужно понимать, что даже несколько, на первый взгляд, незначительных килограммов могут серьезно повлиять на здоровье собаки", - сказал Голубев.
По его словам, это может произойти зимой, когда из-за сильного мороза питомцы мало времени проводят на улице, и привыкают дома все чаще выпрашивать еду.
"Лишний вес может увеличить риск развития сахарного диабета, камней в почках, заболеваний сердца и опорно-двигательного аппарата. Более того, избыточный вес может существенно сократить продолжительность жизни питомца", – предупредил кинолог.
Он пояснил, что определенного стандарта определения нормального веса для всех пород не существует и он может варьироваться в зависимости от породы животного и уровня его физической активности. Кинолог порекомендовал ориентироваться на результаты визуального осмотра и тактильного контроля.
"В норме ребра и позвоночник собаки можно легко прощупать, если собака выглядит крепкой и подтянутой, не испытывает затруднений с передвижением и дыханием, то ее вес в порядке. Если вам сложно прощупать ребра и позвоночник, вы заметили, что у собаки есть отдышка во время физической активности, а на теле появились непредусмотренные стандартом складки, скорее всего у собаки лишний вес", - пояснил он.
Другими симптомами ожирения у собаки могут быть пропавшая видимая линия талии, затрудненное передвижение, а также необходимость увеличить длину ошейника, так как старый собаке давит. В таком случае, лучше обратиться к ветеринару, так как проблема может быть не только в самом лишнем весе. Набор массы может также оказаться симптомом различных заболеваний, рассказал кинолог.
Если осмотр у ветврача покажет у собаки одну из стадий ожирения, специалист назначит сдачу анализов для установления причин лишнего веса. Это нужно, чтобы исключить серьезные гормональные сбои, заболевания печени и желудка. Если после консультации у собаки не нашли сопутствующих проблем, хозяину необходимо начать активно заниматься питомцем, чтобы помочь ему сбросить лишний вес.
В первую очередь надо заняться рационом питания собаки. Голубев призвал тех собаководов, которые пользуются готовым кормом, строго следовать правилам дозировки, которые указаны на упаковке. Если собака все равно не худеет, дозу можно еще немного сократить. Если ветеринар назначил специальный диетический корм или особую диету, то её нужно соблюдать в течение всего периода лечения, не делая перерывов.
"В случае натуральной диеты необходимо внимательно пересчитать необходимое количество потребляемой пищи, если это не даёт результатов – лучше проконсультироваться с диетологом, возможно вы неправильно определяете объём или пропорции продуктов", - добавил кинолог.
Он также посоветовал по возможности увеличить время прогулок с собакой и гулять с ней ежедневно около полутора часов. Кроме того, можно вводить активные игры, но делать это нужно постепенно, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему питомца.
Кроме того, собаку можно отдать в бассейн, дог-фитнес или присмотреться к каникроссу или аджилити. Данные дисциплины, по словам Голубева, не только помогут похудеть собаке, но и позволят хозяину проводить много времени вместе с питомцем и самому.
Также кинолог настоятельно порекомендовал исключить стресс. Если собака живет в постоянном стрессе, то у нее могут проявиться любые заболевания, включая гормональный сбой, приводящий к ожирению, отметил он.