https://ria.ru/20220313/pogoda-1777936141.html
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.03.2022
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:01
2022-03-13T16:01
2022-03-13T16:01
общество
москва
погода
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует с 19.00 14 марта до 9.00 15 марта."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220312/pogoda-1777778897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы