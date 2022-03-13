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В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.03.2022
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:01
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общество
москва
погода
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует с 19.00 14 марта до 9.00 15 марта."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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общество, москва, погода
16:01 13.03.2022
 
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Новое предупреждение действует с 19.00 14 марта до 9.00 15 марта.
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Вчера, 02:10
Врач назвал способ улучшить самочувствие при резкой смене погоды
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
 
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