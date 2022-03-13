https://ria.ru/20220313/pogoda-1777936141.html

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.03.2022

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:01

2022-03-13T16:01

2022-03-13T16:01

общество

москва

погода

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует с 19.00 14 марта до 9.00 15 марта."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220312/pogoda-1777778897.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода