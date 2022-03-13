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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/pogibshie-1777963922.html
В ДНР заявили, что за 25 дней боевых действий погибли 26 мирных жителей
В ДНР заявили, что за 25 дней боевых действий погибли 26 мирных жителей - РИА Новости, 13.03.2022
В ДНР заявили, что за 25 дней боевых действий погибли 26 мирных жителей
Не менее 26 мирных жителей погибли, 174 пострадали в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в течение 25 дней, заявило... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T21:47
2022-03-13T21:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы днр
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Не менее 26 мирных жителей погибли, 174 пострадали в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в течение 25 дней, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 25 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 174 мирных жителя, в т.ч. 12 детей. За текущие сутки ранены 4 человека, из них 3 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что повреждено было 1077 жилых домов и около 300 объектов гражданской инфраструктуры. СЦКК зафиксировало 1053 факта ведения огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы днр, сцкк, украина, вооруженные силы украины
21:47 13.03.2022
 
В ДНР заявили, что за 25 дней боевых действий погибли 26 мирных жителей

В ДНР заявили, что за 25 дней боевых действий погибли 26 мирных жителей, 174 пострадали

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике
Разрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Не менее 26 мирных жителей погибли, 174 пострадали в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в течение 25 дней, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 25 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 174 мирных жителя, в т.ч. 12 детей. За текущие сутки ранены 4 человека, из них 3 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Сдавшийся в плен украинский военный об отмороженных наемниках - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 21:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сдавшийся украинский военный назвал националистов отморозками
Отмечается, что повреждено было 1077 жилых домов и около 300 объектов гражданской инфраструктуры. СЦКК зафиксировало 1053 факта ведения огня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы ДНРСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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