https://ria.ru/20220313/pogibshie-1777963922.html

В ДНР заявили, что за 25 дней боевых действий погибли 26 мирных жителей

В ДНР заявили, что за 25 дней боевых действий погибли 26 мирных жителей - РИА Новости, 13.03.2022

В ДНР заявили, что за 25 дней боевых действий погибли 26 мирных жителей

Не менее 26 мирных жителей погибли, 174 пострадали в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в течение 25 дней, заявило... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T21:47

2022-03-13T21:47

2022-03-13T21:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

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вооруженные силы днр

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Не менее 26 мирных жителей погибли, 174 пострадали в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в течение 25 дней, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 25 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 174 мирных жителя, в т.ч. 12 детей. За текущие сутки ранены 4 человека, из них 3 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что повреждено было 1077 жилых домов и около 300 объектов гражданской инфраструктуры. СЦКК зафиксировало 1053 факта ведения огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы днр, сцкк, украина, вооруженные силы украины