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Столтенберг попытался переложить вину на Россию за планы по химоружию

Столтенберг попытался переложить вину на Россию за планы по химоружию - РИА Новости, 13.03.2022

Столтенберг попытался переложить вину на Россию за планы по химоружию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, оправдываясь по теме американских биолабораторий на Украине, попытался перевести вину на Россию, заявив, что Москва РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:55

2022-03-13T11:55

2022-03-13T11:55

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БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, оправдываясь по теме американских биолабораторий на Украине, попытался перевести вину на Россию, заявив, что Москва может планировать химические атаки."Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием", - сказал Столтенберг в интервью немецкой газете Welt, добавив, что это было бы "военным преступлением".Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/foxnews-1777547203.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777750305.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, россия, украина, сша, ситуация в днр и лнр