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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/naemniki-1777912692.html
Украинские СМИ заявили о канадских наемниках, едущих воевать через Варшаву
Украинские СМИ заявили о канадских наемниках, едущих воевать через Варшаву - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские СМИ заявили о канадских наемниках, едущих воевать через Варшаву
Украинские СМИ опубликовали видео, на котором якобы канадские наемники через Варшаву едут на Украину "воевать" с силами РФ. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:49
2022-03-13T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
польша
канада
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором якобы канадские наемники через Варшаву едут на Украину "воевать" с силами РФ."Канадские граждане едут воевать в Украину. Аэропорт Варшавы", - с такой подписью издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram видео, на котором можно увидеть группу людей в камуфляже.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о переброске на Украину иностранных наемников, которые совершают диверсии и налеты на российскую военную технику, а также авиацию. В МО РФ отметили, что все атаки иностранных наемников осуществляются с применением оружия, поставляемого Западом Киеву: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка.В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент России Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/britantsy-1777754458.html
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в мире, украина, польша, канада, ситуация в днр и лнр
11:49 13.03.2022 (обновлено: 12:31 13.03.2022)
 
Украинские СМИ заявили о канадских наемниках, едущих воевать через Варшаву

Украинские СМИ опубликовали видео якобы с канадскими наемниками в аэропорту Варшавы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором якобы канадские наемники через Варшаву едут на Украину "воевать" с силами РФ.
"Канадские граждане едут воевать в Украину. Аэропорт Варшавы", - с такой подписью издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram видео, на котором можно увидеть группу людей в камуфляже.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о переброске на Украину иностранных наемников, которые совершают диверсии и налеты на российскую военную технику, а также авиацию. В МО РФ отметили, что все атаки иностранных наемников осуществляются с применением оружия, поставляемого Западом Киеву: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".
Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент России Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.
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Британский геймер напугал соотечественников, став наемником на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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