https://ria.ru/20220313/naemniki-1777912692.html

Украинские СМИ заявили о канадских наемниках, едущих воевать через Варшаву

Украинские СМИ заявили о канадских наемниках, едущих воевать через Варшаву - РИА Новости, 13.03.2022

Украинские СМИ заявили о канадских наемниках, едущих воевать через Варшаву

Украинские СМИ опубликовали видео, на котором якобы канадские наемники через Варшаву едут на Украину "воевать" с силами РФ. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:49

2022-03-13T11:49

2022-03-13T12:31

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором якобы канадские наемники через Варшаву едут на Украину "воевать" с силами РФ."Канадские граждане едут воевать в Украину. Аэропорт Варшавы", - с такой подписью издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram видео, на котором можно увидеть группу людей в камуфляже.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о переброске на Украину иностранных наемников, которые совершают диверсии и налеты на российскую военную технику, а также авиацию. В МО РФ отметили, что все атаки иностранных наемников осуществляются с применением оружия, поставляемого Западом Киеву: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка.В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент России Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/britantsy-1777754458.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, канада, ситуация в днр и лнр