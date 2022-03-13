11:49 13.03.2022 (обновлено: 12:31 13.03.2022)
Украинские СМИ заявили о канадских наемниках, едущих воевать через Варшаву
Украинские СМИ опубликовали видео якобы с канадскими наемниками в аэропорту Варшавы
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором якобы канадские наемники через Варшаву едут на Украину "воевать" с силами РФ.
"Канадские граждане едут воевать в Украину. Аэропорт Варшавы", - с такой подписью издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram видео, на котором можно увидеть группу людей в камуфляже.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о переброске на Украину иностранных наемников, которые совершают диверсии и налеты на российскую военную технику, а также авиацию. В МО РФ отметили, что все атаки иностранных наемников осуществляются с применением оружия, поставляемого Западом Киеву: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".
Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент России Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
11 марта, 08:00"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину