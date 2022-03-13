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Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать санкции
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать санкции - РИА Новости, 13.03.2022
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать санкции
Мошенники могут придумать новую схему обмана россиян, учитывая последние события, рассказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T02:10
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россия
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники могут придумать новую схему обмана россиян, учитывая последние события, рассказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. В интервью радио Sputnik он объяснил, как не стать жертвой злоумышленников.Антироссийские санкции и враждебная риторика лидеров западных государств привели к уходу с российского рынка ряда иностранных торговых сетей и компаний-производителей. Мошенники не замедлят воспользоваться сложившейся ситуацией, считает Егармин."Когда есть какая-то нестабильность и турбулентность на рынке, то обязательно находятся люди, которые готовы ее заполнить своими предложениями нелегального характера. Эти предложения адаптированы под текущие события", – отметил он.По словам эксперта, профессиональные обманщики всегда используют конъюнктуру в своих сценариях. Егармин не исключил, что злоумышленники скоро начнут предлагать россиянам билеты на некие ночные распродажи, где якобы можно будет приобрести брендовые товары.На самом деле покинувшие Россию компании вовсе не заинтересованы в подобных распродажах, уверен эксперт."Нет таких идиотов, которые будут распродавать за бесценок залежи со складов. Обычно их не распродают, а уничтожают, чтобы не дать повода для понижения стоимости товара в дальнейшем", – пояснил Егармин.Реагируя на подобные предложения, человек рискует потерять деньги, предупредил он. Но если вы готовы к "эксперименту" и надеетесь на "чудо", то можно попытаться купить недоступный в России товар, продолжил эксперт. Единственный способ защитить свои сбережения при этом – ни в коем случае не соглашаться на предоплату."Может быть, действительно, есть чудеса на свете, и вы купите недоступную теперь вещь. Только не отдавайте деньги, пока не увидите товар. Истории с предоплатой всегда были плохими", – посоветовал Алексей Егармин в интервью радио Sputnik.
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россия, общество
02:10 13.03.2022
 
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать санкции

Эксперт Егармин заявил, что мошенники будут предлагать россиянам "остатки" брендовых вещей

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники могут придумать новую схему обмана россиян, учитывая последние события, рассказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. В интервью радио Sputnik он объяснил, как не стать жертвой злоумышленников.
Антироссийские санкции и враждебная риторика лидеров западных государств привели к уходу с российского рынка ряда иностранных торговых сетей и компаний-производителей. Мошенники не замедлят воспользоваться сложившейся ситуацией, считает Егармин.
"Когда есть какая-то нестабильность и турбулентность на рынке, то обязательно находятся люди, которые готовы ее заполнить своими предложениями нелегального характера. Эти предложения адаптированы под текущие события", – отметил он.
По словам эксперта, профессиональные обманщики всегда используют конъюнктуру в своих сценариях. Егармин не исключил, что злоумышленники скоро начнут предлагать россиянам билеты на некие ночные распродажи, где якобы можно будет приобрести брендовые товары.
"Россиянам будут предлагать остатки брендовых вещей за три копейки или билеты на закрытые распродажи, которые проходят ночью", – предположил он.
На самом деле покинувшие Россию компании вовсе не заинтересованы в подобных распродажах, уверен эксперт.
"Нет таких идиотов, которые будут распродавать за бесценок залежи со складов. Обычно их не распродают, а уничтожают, чтобы не дать повода для понижения стоимости товара в дальнейшем", – пояснил Егармин.
Реагируя на подобные предложения, человек рискует потерять деньги, предупредил он. Но если вы готовы к "эксперименту" и надеетесь на "чудо", то можно попытаться купить недоступный в России товар, продолжил эксперт. Единственный способ защитить свои сбережения при этом – ни в коем случае не соглашаться на предоплату.
"Может быть, действительно, есть чудеса на свете, и вы купите недоступную теперь вещь. Только не отдавайте деньги, пока не увидите товар. Истории с предоплатой всегда были плохими", – посоветовал Алексей Егармин в интервью радио Sputnik.
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