https://ria.ru/20220313/modernizatsiya-1778268929.html

Модернизация комплекса коллекторов "Ленинградский-2" началась в Москве

Модернизация комплекса коллекторов "Ленинградский-2" началась в Москве - РИА Новости, 15.03.2022

Модернизация комплекса коллекторов "Ленинградский-2" началась в Москве

Начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2", который обеспечивает электроснабжением и услугами связи более 190 тысяч жителей Москвы, РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-13T09:55

2022-03-13T09:55

2022-03-15T15:14

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2", который обеспечивает электроснабжением и услугами связи более 190 тысяч жителей Москвы, сообщается на портале мэра столицы."В Северном административном округе Москвы начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2". Его общая протяженность составляет 3,3 километра. Комплекс находится в эксплуатационной ответственности РЭК-6 АО "Москоллектор", - сообщается на сайте.Отмечается, что комплекс обеспечивает электроснабжением и услугами связи более 190 тысяч жителей районов Сокол, Войковский и Покровское-Стрешнево. По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, срок эксплуатации коллектора будет продлен на несколько десятков лет за счет модернизации."Работы по модернизации коллектора выполняются в рамках производственной программы, согласно которой до конца 2022 года запланировано провести реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение более 31 километра коллекторов", - приводят на сайте слова генерального директора "Москоллектора" Олега Панкратова.

https://realty.ria.ru/20220210/kollektor-1772003767.html

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Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, олег панкратов, москва, москоллектор