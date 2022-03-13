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Модернизация комплекса коллекторов "Ленинградский-2" началась в Москве - РИА Новости, 15.03.2022
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Модернизация комплекса коллекторов "Ленинградский-2" началась в Москве
Модернизация комплекса коллекторов "Ленинградский-2" началась в Москве - РИА Новости, 15.03.2022
Модернизация комплекса коллекторов "Ленинградский-2" началась в Москве
Начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2", который обеспечивает электроснабжением и услугами связи более 190 тысяч жителей Москвы, РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-13T09:55
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2", который обеспечивает электроснабжением и услугами связи более 190 тысяч жителей Москвы, сообщается на портале мэра столицы."В Северном административном округе Москвы начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2". Его общая протяженность составляет 3,3 километра. Комплекс находится в эксплуатационной ответственности РЭК-6 АО "Москоллектор", - сообщается на сайте.Отмечается, что комплекс обеспечивает электроснабжением и услугами связи более 190 тысяч жителей районов Сокол, Войковский и Покровское-Стрешнево. По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, срок эксплуатации коллектора будет продлен на несколько десятков лет за счет модернизации."Работы по модернизации коллектора выполняются в рамках производственной программы, согласно которой до конца 2022 года запланировано провести реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение более 31 километра коллекторов", - приводят на сайте слова генерального директора "Москоллектора" Олега Панкратова.
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общество, городское хозяйство москвы, олег панкратов, москва, москоллектор
09:55 13.03.2022 (обновлено: 15:14 15.03.2022)
 

Модернизация комплекса коллекторов "Ленинградский-2" началась в Москве

© Фото : Официальный сайт мэра Москвы/Е. СамаринаРаботы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2" стартовали в Москве
Работы по модернизации комплекса коллекторов Ленинградский-2 стартовали в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Фото : Официальный сайт мэра Москвы/Е. Самарина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2", который обеспечивает электроснабжением и услугами связи более 190 тысяч жителей Москвы, сообщается на портале мэра столицы.
"В Северном административном округе Москвы начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2". Его общая протяженность составляет 3,3 километра. Комплекс находится в эксплуатационной ответственности РЭК-6 АО "Москоллектор", - сообщается на сайте.
Отмечается, что комплекс обеспечивает электроснабжением и услугами связи более 190 тысяч жителей районов Сокол, Войковский и Покровское-Стрешнево. По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, срок эксплуатации коллектора будет продлен на несколько десятков лет за счет модернизации.
"Работы по модернизации коллектора выполняются в рамках производственной программы, согласно которой до конца 2022 года запланировано провести реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение более 31 километра коллекторов", - приводят на сайте слова генерального директора "Москоллектора" Олега Панкратова.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыОлег ПанкратовМоскваМосколлектор
 
 
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