09:55 13.03.2022 (обновлено: 15:14 15.03.2022)
Модернизация комплекса коллекторов "Ленинградский-2" началась в Москве
© Фото : Официальный сайт мэра Москвы/Е. СамаринаРаботы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2" стартовали в Москве
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2", который обеспечивает электроснабжением и услугами связи более 190 тысяч жителей Москвы, сообщается на портале мэра столицы.
"В Северном административном округе Москвы начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2". Его общая протяженность составляет 3,3 километра. Комплекс находится в эксплуатационной ответственности РЭК-6 АО "Москоллектор", - сообщается на сайте.
Отмечается, что комплекс обеспечивает электроснабжением и услугами связи более 190 тысяч жителей районов Сокол, Войковский и Покровское-Стрешнево. По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, срок эксплуатации коллектора будет продлен на несколько десятков лет за счет модернизации.
"Работы по модернизации коллектора выполняются в рамках производственной программы, согласно которой до конца 2022 года запланировано провести реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение более 31 километра коллекторов", - приводят на сайте слова генерального директора "Москоллектора" Олега Панкратова.