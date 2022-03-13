https://ria.ru/20220313/mnogoetazhki-1777967983.html

Украинские силовики перемещают позиции в многоэтажные дома, заявили в ЛНР

Украинские силовики перемещают позиции в многоэтажные дома, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022

Украинские силовики перемещают позиции в многоэтажные дома, заявили в ЛНР

Украинские силовики, покидая передовые позиции на окраинах населенных пунктов, переходят в жилые дома, в том числе многоквартирные, заявил журналистам... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T22:38

2022-03-13T22:38

2022-03-13T22:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики, покидая передовые позиции на окраинах населенных пунктов, переходят в жилые дома, в том числе многоквартирные, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко."Мы находимся на передовых позициях Народной милиции ЛНР. За моей спиной жилой массив, который украинские боевики заняли, отступая со своих позиций. Традиционно свои позиции, которые были на отдалении от населенных пунктов, они побросали, либо были выбиты и сейчас активно занимают оборону в жилых массивах, оборудуют огневые точки в многоквартирных домах, в общем, прикрываясь гражданским населением, готовят рубежи обороны в населенных пунктах", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что перемещение украинских силовиков в жилые массивы замедляет продвижение сил ЛНР."Это связано, прежде всего, с тем, что мы пытаемся сохранить жизни наших мирных жителей и не можем себе позволить беспорядочно стрелять по жилым массивам, поэтому выявляются огневые точки противника, точно, целенаправленно и планомерно уничтожаются. Наши подразделения продолжают движение вперед", - пояснил официальный представитель оборонного ведомства.Филипоненко уточнил, что обстановка на данный момент стабильно напряженная.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/vooruzhenie-1777958905.html

https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия