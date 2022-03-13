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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/mnogoetazhki-1777967983.html
Украинские силовики перемещают позиции в многоэтажные дома, заявили в ЛНР
Украинские силовики перемещают позиции в многоэтажные дома, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские силовики перемещают позиции в многоэтажные дома, заявили в ЛНР
Украинские силовики, покидая передовые позиции на окраинах населенных пунктов, переходят в жилые дома, в том числе многоквартирные, заявил журналистам... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T22:38
2022-03-13T22:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики, покидая передовые позиции на окраинах населенных пунктов, переходят в жилые дома, в том числе многоквартирные, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко."Мы находимся на передовых позициях Народной милиции ЛНР. За моей спиной жилой массив, который украинские боевики заняли, отступая со своих позиций. Традиционно свои позиции, которые были на отдалении от населенных пунктов, они побросали, либо были выбиты и сейчас активно занимают оборону в жилых массивах, оборудуют огневые точки в многоквартирных домах, в общем, прикрываясь гражданским населением, готовят рубежи обороны в населенных пунктах", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что перемещение украинских силовиков в жилые массивы замедляет продвижение сил ЛНР."Это связано, прежде всего, с тем, что мы пытаемся сохранить жизни наших мирных жителей и не можем себе позволить беспорядочно стрелять по жилым массивам, поэтому выявляются огневые точки противника, точно, целенаправленно и планомерно уничтожаются. Наши подразделения продолжают движение вперед", - пояснил официальный представитель оборонного ведомства.Филипоненко уточнил, что обстановка на данный момент стабильно напряженная.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/vooruzhenie-1777958905.html
https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
22:38 13.03.2022
 
Украинские силовики перемещают позиции в многоэтажные дома, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские силовики перемещают позиции в многоквартирные дома

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие народной милиции ЛНР
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики, покидая передовые позиции на окраинах населенных пунктов, переходят в жилые дома, в том числе многоквартирные, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Мы находимся на передовых позициях Народной милиции ЛНР. За моей спиной жилой массив, который украинские боевики заняли, отступая со своих позиций. Традиционно свои позиции, которые были на отдалении от населенных пунктов, они побросали, либо были выбиты и сейчас активно занимают оборону в жилых массивах, оборудуют огневые точки в многоквартирных домах, в общем, прикрываясь гражданским населением, готовят рубежи обороны в населенных пунктах", - рассказал Филипоненко.
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Он уточнил, что перемещение украинских силовиков в жилые массивы замедляет продвижение сил ЛНР.
"Это связано, прежде всего, с тем, что мы пытаемся сохранить жизни наших мирных жителей и не можем себе позволить беспорядочно стрелять по жилым массивам, поэтому выявляются огневые точки противника, точно, целенаправленно и планомерно уничтожаются. Наши подразделения продолжают движение вперед", - пояснил официальный представитель оборонного ведомства.
Филипоненко уточнил, что обстановка на данный момент стабильно напряженная.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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