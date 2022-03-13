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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/lnr-1777941248.html
ВСУ обстреляли Стахановскую центральную городскую больницу
ВСУ обстреляли Стахановскую центральную городскую больницу - РИА Новости, 13.03.2022
ВСУ обстреляли Стахановскую центральную городскую больницу
Здание больницы повреждено в результате артобстрела со стороны украинских силовиков города Ирмино в Луганской народной республике, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:56
2022-03-13T17:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Здание больницы повреждено в результате артобстрела со стороны украинских силовиков города Ирмино в Луганской народной республике, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило об артобстреле со стороны украинских силовиков городов Ирмино и Первомайск в ЛНР."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Ирмино получила повреждения поликлиника №3 "Стахановская центральная городская многопрофильная больница", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/volnovakha-1777894310.html
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
16:56 13.03.2022 (обновлено: 17:28 13.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Стахановскую центральную городскую больницу

В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала Стахановская центральная горбольница

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Здание больницы повреждено в результате артобстрела со стороны украинских силовиков города Ирмино в Луганской народной республике, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило об артобстреле со стороны украинских силовиков городов Ирмино и Первомайск в ЛНР.
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"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Ирмино получила повреждения поликлиника №3 "Стахановская центральная городская многопрофильная больница", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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