https://ria.ru/20220313/lnr-1777941248.html

ВСУ обстреляли Стахановскую центральную городскую больницу

ВСУ обстреляли Стахановскую центральную городскую больницу - РИА Новости, 13.03.2022

ВСУ обстреляли Стахановскую центральную городскую больницу

Здание больницы повреждено в результате артобстрела со стороны украинских силовиков города Ирмино в Луганской народной республике, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:56

2022-03-13T16:56

2022-03-13T17:28

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Здание больницы повреждено в результате артобстрела со стороны украинских силовиков города Ирмино в Луганской народной республике, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило об артобстреле со стороны украинских силовиков городов Ирмино и Первомайск в ЛНР."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Ирмино получила повреждения поликлиника №3 "Стахановская центральная городская многопрофильная больница", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/volnovakha-1777894310.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр