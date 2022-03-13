https://ria.ru/20220313/kosovo-1777888702.html

Вучич заявил, что Запад хочет "протолкнуть" Косово в НАТО

Вучич заявил, что Запад хочет "протолкнуть" Косово в НАТО - РИА Новости, 13.03.2022

Вучич заявил, что Запад хочет "протолкнуть" Косово в НАТО

Запад хочет принять Косово в НАТО, для чего независимость самопровозглашенной республики должны признать все страны-члены ЕС, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T01:22

2022-03-13T01:22

2022-03-13T01:28

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БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Запад хочет принять Косово в НАТО, для чего независимость самопровозглашенной республики должны признать все страны-члены ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич.Независимость Косово не признают государства-члены ЕС и НАТО Греция, Испания, Румыния, Словакия и член ЕС Кипр. Приштина согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии, но при материальной поддержке со стороны НАТО ведет модернизацию и обучение легковооруженных Сил безопасности Косово с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии."Они хотят протолкнуть самопровозглашенное Косово в НАТО. Я это не придумал, 50 раз прочитал эти документы. Румыния, Словакия, Испания и Греция - это страны, которые должны признать независимость Косово, чтобы его приняли в НАТО", - заявил Вучич в эфире TV Pink, но уточнил, что такой подход "не устраивает США", при этом не раскрыв своё видение причины возможного недовольства Штатов таким положением дел.По его словам, "те, кто не могут издеваться над Россией, издеваются над Сербией".В обращении к гражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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