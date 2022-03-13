https://ria.ru/20220313/khozyaystvo-1777887992.html

На Украине утвердили меры поддержки сельского хозяйства

На Украине утвердили меры поддержки сельского хозяйства - РИА Новости, 13.03.2022

На Украине утвердили меры поддержки сельского хозяйства

Власти Украины утвердили ряд мер для поддержки сельского хозяйства, посевная кампания должна вскоре начаться, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T01:07

2022-03-13T01:07

2022-03-13T01:18

в мире

украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Украины утвердили ряд мер для поддержки сельского хозяйства, посевная кампания должна вскоре начаться, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, эти меры позволят фермерам "получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае утраты урожая они не обанкротятся".Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина