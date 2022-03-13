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На Украине утвердили меры поддержки сельского хозяйства
На Украине утвердили меры поддержки сельского хозяйства - РИА Новости, 13.03.2022
На Украине утвердили меры поддержки сельского хозяйства
Власти Украины утвердили ряд мер для поддержки сельского хозяйства, посевная кампания должна вскоре начаться, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T01:07
2022-03-13T01:18
в мире
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Украины утвердили ряд мер для поддержки сельского хозяйства, посевная кампания должна вскоре начаться, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, эти меры позволят фермерам "получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае утраты урожая они не обанкротятся".Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина
01:07 13.03.2022 (обновлено: 01:18 13.03.2022)
 
На Украине утвердили меры поддержки сельского хозяйства

Премьер Украины Шмыгаль заявил об утверждении мер поддержки сельского хозяйства

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосев
Посев - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Украины утвердили ряд мер для поддержки сельского хозяйства, посевная кампания должна вскоре начаться, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы должны думать о будущем. Поэтому правительство вводит план поддержки посевной кампании, которая должна уже скоро начаться там, где это возможно. Сегодня уже утвердили решение, которым государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие каких-либо убытков, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности. Также аграриям будут даваться государственные гарантии на 80% суммы привлеченных ими кредитов", - сказал Шмыгаль в видеообращении.
По его словам, эти меры позволят фермерам "получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае утраты урожая они не обанкротятся".
Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
01:00
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