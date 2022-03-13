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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/kadyrov-1777931136.html
СМИ: Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации
СМИ: Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации - РИА Новости, 13.03.2022
СМИ: Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеканал RT. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:11
2022-03-13T15:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
красный крест
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеканал RT.Судя по опубликованному видео, командиры доложили Кадырову, как проходят боевые действия в ДНР, а также о наступлении войск."Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось... Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним", — рассказал командир.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220312/kadyrov-1777827620.html
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украина
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, красный крест
15:11 13.03.2022 (обновлено: 15:32 13.03.2022)
 
СМИ: Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации

СМИ: глава Чечни Кадыров, предположительно, прибыл на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеканал RT.
Судя по опубликованному видео, командиры доложили Кадырову, как проходят боевые действия в ДНР, а также о наступлении войск.
"Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось... Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним", — рассказал командир.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 14:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Республики Донбасса нуждаются в поддержке России, заявил Кадыров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияКрасный Крест
 
 
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