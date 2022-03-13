https://ria.ru/20220313/kadyrov-1777931136.html

СМИ: Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации

СМИ: Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации - РИА Новости, 13.03.2022

СМИ: Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеканал RT. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T15:11

2022-03-13T15:11

2022-03-13T15:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

красный крест

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеканал RT.Судя по опубликованному видео, командиры доложили Кадырову, как проходят боевые действия в ДНР, а также о наступлении войск."Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось... Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним", — рассказал командир.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220312/kadyrov-1777827620.html

донецкая народная республика

украина

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Ольга Матыс

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, красный крест