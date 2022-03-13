https://ria.ru/20220313/kadyrov-1777931136.html
СМИ: Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации
СМИ: Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации - РИА Новости, 13.03.2022
СМИ: Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеканал RT. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:11
2022-03-13T15:11
2022-03-13T15:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
красный крест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеканал RT.Судя по опубликованному видео, командиры доложили Кадырову, как проходят боевые действия в ДНР, а также о наступлении войск."Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось... Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним", — рассказал командир.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220312/kadyrov-1777827620.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, красный крест
15:11 13.03.2022 (обновлено: 15:32 13.03.2022)
СМИ: Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации
СМИ: глава Чечни Кадыров, предположительно, прибыл на Украину
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеканал RT.
Судя по опубликованному видео, командиры доложили Кадырову, как проходят боевые действия в ДНР, а также о наступлении войск.
"Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось... Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним", — рассказал командир.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.