https://ria.ru/20220313/ischeznovenie-1777663560.html

"Кровь была повсюду". Полиция зашла в тупик в поисках пропавшей домохозяйки

"Кровь была повсюду". Полиция зашла в тупик в поисках пропавшей домохозяйки - РИА Новости, 13.03.2022

"Кровь была повсюду". Полиция зашла в тупик в поисках пропавшей домохозяйки

Книги о таинственных преступлениях, пятна крови на стенах и ни одного свидетеля — лучшие американские детективы уже полвека ломают голову над загадочным... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T08:00

2022-03-13T08:00

2022-03-13T08:00

бостон

криминал

сша

происшествия

россия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Книги о таинственных преступлениях, пятна крови на стенах и ни одного свидетеля — лучшие американские детективы уже полвека ломают голову над загадочным исчезновением 31-летней матери двоих детей Джоан Риш из Бостона. Версии разные: похищение, убийство, внезапное помешательство или побег. О наиболее вероятных — в материале РИА Новости.Ушла и не вернуласьУтром 24 октября 1961-го Мартин, муж Джоан, отправился на несколько дней в командировку в Нью-Йорк. Его супруга оставила младшего сына Дэвида у соседей и повезла дочь Лилиан к стоматологу. Пока дома никого не было, как обычно, занесли молоко и почту. Позже на допросах молочник и почтальон сообщили, что у дверей не заметили ничего подозрительного.На обратном пути Джоан заглянула в несколько магазинов одежды. Затем забрала сына от подруги, покормила и уложила спать. А Лилиан побежала на улицу играть с соседскими детьми. Около двух часов дня ее мать куда-то ушла, сказав дочери, что ненадолго. Соседка видела, как она переходила дорогу с чем-то красным в руках.К вечеру Лилиан вернулась домой, однако матери не было. Младший брат проснулся и громко плакал в кроватке. Девочка попросила помощи у соседей, а те вызвали полицию. Вскоре у дома Ришей собрались едва ли не все бостонские детективы. Мужа Джоан срочно вызвали из командировки.Перспективный издательДжоан Кэролин родилась в Бруклине в 1930-м. Родители — простые рабочие — через несколько лет переехали в Нью-Джерси. И там случилась трагедия — отец и мать погибли при пожаре. Полиция квалифицировала происшествие как "подозрительное". Поджигателей не нашли. Да и семья ни с кем не конфликтовала, жили мирно. Однако Джоан позже признавалась близким друзьям, что в детстве ее не раз домогался отец.Девочку забрали родственники. У нее проявились литературные способности, и после школы Джоан поступила в колледж в Пенсильвании на специальность "Английская литература". Писала и публиковала рассказы.Получив диплом, устроилась секретарем в журнал Harcourt, специализировавшийся на выдуманных и реальных историях для детей и взрослых. Спустя пару лет стала ведущим менеджером, а к 26 годам — помощником главного редактора.Вскоре встретила Мартина, занимавшего одну из ключевых позиций в издательстве Fitchburg Paper. Поженились и поселились в Бостоне. Родили двоих детей. Несмотря на хорошие карьерные перспективы, Джоан уволилась с работы.Вступила в "Лигу женщин-избирателей", став одной из самых заметных активисток. Организация, основанная в 1920-м, когда женщины получили право голоса на выборах, боролась за гендерное равенство и контроль над оружием.Постоянный клиентДетективы тщательно обследовали дом Ришей и обнаружили много пятен крови — на полу, стенах, телефонной трубке. Мусорное ведро перевернуто, повсюду разбросаны полотенца, детская одежда — похоже, женщина с кем-то боролась и отчаянно сопротивлялась. Нашли и несколько отпечатков пальцев, которые так и не идентифицировали.Кровь также была на лестнице, в спальне, детской комнате и на улице за домом. Причем следы вели к машине Джоан — пятна отчетливо виднелись на капоте, дверях и крышке багажника. Эксперты установили, что всего крови пролилось не больше 250 миллилитров — для здорового человека это неопасно.Полицейские проверили Мартина, молочника и почтальона — они в тот момент действительно находились в других местах. Заподозрили риелтора Роберта Фостера. Его компания, чтобы вернуть городу исторический облик, хотела скупить несколько домов, в том числе и у Ришей. По словам соседей, на переговорах бизнесмен вел себя довольно странно и "злоупотреблял гостеприимством". Однако алиби у него тоже было железное.К расследованию подключились журналисты. Оказалось, что в библиотеке Джоан брала книги исключительно о загадочных исчезновениях и убийствах.Репортеры решили, что Риш попросту сбежала, имитировав похищение, — несколько рассказов практически полностью совпадали с обстоятельствами ее пропажи. Якобы она не выдержала издевательств мужа. Однако знакомые семьи утверждали: между супругами были самые теплые отношения. Мартин в бегство жены тоже не верил. Его версия: попала под машину, а испугавшийся ответственности водитель избавился от тела. Предполагали также, что Джоан могла провалиться в котлован на одной из строительных площадок или внезапно потерять память и заблудиться.За любую информацию о судьбе пропавшей объявили высокое вознаграждение, но все попытки пролить свет на тайну оказались тщетными. Через 14 лет Мартин продал дом и перебрался с детьми в Лексингтон. Дело до сих остается открытым.

https://ria.ru/20220209/proisshestvie-1771708740.html

https://ria.ru/20220108/propazha-1765978516.html

https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html

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https://ria.ru/20201219/manyak-1589775444.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

бостон, криминал, сша, происшествия, россия