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Эксперт: инвесторы "Северного потока — 2" понесут убытки при отмене проекта
Эксперт: инвесторы "Северного потока — 2" понесут убытки при отмене проекта - РИА Новости, 13.03.2022
Эксперт: инвесторы "Северного потока — 2" понесут убытки при отмене проекта
Инвесторы "Северного потока 2" — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — вряд ли окупят траты при задержке или отмене проекта, заявил РИА Новости резидент... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T06:39
2022-03-13T06:39
россия
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инвесторы "Северного потока 2" — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — вряд ли окупят траты при задержке или отмене проекта, заявил РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию "Северного потока 2". Кроме того, во вторник заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе выразила мнение, что газопровод "сейчас мертв" и что он вряд ли "когда-либо возродится".Европейские партнеры финансировали проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый. Shell — один из пяти инвесторов "Северного потока 2" — 28 февраля объявил о намерении прекратить участие в проекте.Гусев объяснил, что потенциальные иски при задержке или отмене проекта могут иметь несколько направлений: государственные суды, коммерческий или инвестиционный арбитраж.Введение санкций влияет на возможность исполнения обязательств, и многие акторы будут ссылаться на форс-мажор, добавил он. Вопрос о том, является ли происходящее форс-мажором, будет одним из центральных, считает аналитик. Если введение санкций прямо отнесено договором к форс-мажорным обстоятельствам, то это увеличивает шанс на освобождение от ответственности за неисполнение договорных условий, хотя суд все равно будет оценивать влияние санкций на возможность исполнения обязательств и устанавливать причинно-следственную связь, отметил Гусев.Теоретически оператор либо европейские партнеры могут инициировать разбирательство против ЕС, воспользовавшись положениями Договора к Энергетической хартии. Однако для такого иска должны быть определенные основания, в частности, необходимо будет доказывать, что инвестиции были экспроприированы либо в отношении них были приняты меры, имеющие аналогичные экспроприации последствия, то есть влияющие на возможность использования инвестиций и их стоимость, либо инвесторы будут доказывать, например, что был нарушен режим справедливого и равноправного обращения (fair and equitable treatment), добавил аналитик. Однако он подчеркнул, что пока не видит таких оснований."Возможны иски о расторжении договоров в связи с существенным изменением обстоятельств, поскольку они позволяют компенсировать расходы, понесенные в связи с исполнением договоров. Кроме того, в вопросах компенсаций будут участвовать страховые компании, однако при условии, что возникшая ситуация охватывается в договорах понятием страхового случая. Выплата страховых возмещений повлечет иски в порядке суброгации к акторам, ответственным за убытки", — заключил он."Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776123056.html
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россия, северный поток — 2, в мире
06:39 13.03.2022
 
Эксперт: инвесторы "Северного потока — 2" понесут убытки при отмене проекта

Эксперт Гусев: инвесторы "Северного потока — 2" не смогут окупить траты при отмене проекта

© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov"Северный поток ‑ 2"
Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
"Северный поток ‑ 2"
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инвесторы "Северного потока 2" — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — вряд ли окупят траты при задержке или отмене проекта, заявил РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию "Северного потока 2". Кроме того, во вторник заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе выразила мнение, что газопровод "сейчас мертв" и что он вряд ли "когда-либо возродится".
"Сомневаюсь, что инвесторы смогут вернуть все вложенные средства и взыскать упущенную выгоду, тем более что оператор может начать процедуру банкротства", — отметил аналитик ЦСР.
Европейские партнеры финансировали проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый. Shell — один из пяти инвесторов "Северного потока 2" — 28 февраля объявил о намерении прекратить участие в проекте.
Гусев объяснил, что потенциальные иски при задержке или отмене проекта могут иметь несколько направлений: государственные суды, коммерческий или инвестиционный арбитраж.
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Введение санкций влияет на возможность исполнения обязательств, и многие акторы будут ссылаться на форс-мажор, добавил он. Вопрос о том, является ли происходящее форс-мажором, будет одним из центральных, считает аналитик. Если введение санкций прямо отнесено договором к форс-мажорным обстоятельствам, то это увеличивает шанс на освобождение от ответственности за неисполнение договорных условий, хотя суд все равно будет оценивать влияние санкций на возможность исполнения обязательств и устанавливать причинно-следственную связь, отметил Гусев.
Теоретически оператор либо европейские партнеры могут инициировать разбирательство против ЕС, воспользовавшись положениями Договора к Энергетической хартии. Однако для такого иска должны быть определенные основания, в частности, необходимо будет доказывать, что инвестиции были экспроприированы либо в отношении них были приняты меры, имеющие аналогичные экспроприации последствия, то есть влияющие на возможность использования инвестиций и их стоимость, либо инвесторы будут доказывать, например, что был нарушен режим справедливого и равноправного обращения (fair and equitable treatment), добавил аналитик. Однако он подчеркнул, что пока не видит таких оснований.
"Возможны иски о расторжении договоров в связи с существенным изменением обстоятельств, поскольку они позволяют компенсировать расходы, понесенные в связи с исполнением договоров. Кроме того, в вопросах компенсаций будут участвовать страховые компании, однако при условии, что возникшая ситуация охватывается в договорах понятием страхового случая. Выплата страховых возмещений повлечет иски в порядке суброгации к акторам, ответственным за убытки", — заключил он.
"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
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