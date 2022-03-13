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Зеленский заявил, что все утвержденные гумкоридоры в субботу сработали
Зеленский заявил, что все утвержденные гумкоридоры в субботу сработали - РИА Новости, 13.03.2022
Зеленский заявил, что все утвержденные гумкоридоры в субботу сработали
Владимир Зеленский заявил, что все утвержденные гуманитарные коридоры на Украине в субботу сработали. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T01:48
2022-03-13T01:54
в мире
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что все утвержденные гуманитарные коридоры на Украине в субботу сработали.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина
01:48 13.03.2022 (обновлено: 01:54 13.03.2022)
 
Зеленский заявил, что все утвержденные гумкоридоры в субботу сработали

Владимир Зеленский заявил, что все утвержденные гумкоридоры на Украине в субботу сработали

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что все утвержденные гуманитарные коридоры на Украине в субботу сработали.
"Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, они сработали. Удалось сегодня вывезти 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем, из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске", - сказал Зеленский в видеообращении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
00:19
МЧС России доставило гуманитарную помощь жителям Бердянска
 
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