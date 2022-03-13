https://ria.ru/20220313/gumkoridory-1777889399.html
Зеленский заявил, что все утвержденные гумкоридоры в субботу сработали
Зеленский заявил, что все утвержденные гумкоридоры в субботу сработали - РИА Новости, 13.03.2022
Зеленский заявил, что все утвержденные гумкоридоры в субботу сработали
Владимир Зеленский заявил, что все утвержденные гуманитарные коридоры на Украине в субботу сработали. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T01:48
2022-03-13T01:48
2022-03-13T01:54
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_db9a780cdafbad0e7d6352f3488ce9ea.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что все утвержденные гуманитарные коридоры на Украине в субботу сработали.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/pomosch-1777886075.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_756cc74f81351a30cc1a344d4b0a5ae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
01:48 13.03.2022 (обновлено: 01:54 13.03.2022)
Зеленский заявил, что все утвержденные гумкоридоры в субботу сработали
Владимир Зеленский заявил, что все утвержденные гумкоридоры на Украине в субботу сработали