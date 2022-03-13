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https://ria.ru/20220313/gosteleradiofond-1777969218.html
YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда
YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда - РИА Новости, 13.03.2022
YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда
Сервис YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T22:55
2022-03-13T22:55
рбк (медиагруппа)
youtube
россия
санкции в отношении россии
вконтакте
гостелерадиофонд
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МОСКВА. 13 мар - РИА Новости. Сервис YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда.Заблокированы каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". При попытке просмотра в YouTube указывается, что "канал недоступен для просмотра в вашей стране".Гостелерадиофонд официально подтвердил в социальной сети "ВКонтакте", что аккаунты были заблокированы в ночь с 11 на 12 марта, и заявил, что работает "над вариантами, которые в сложившихся условиях вновь сделают доступными наши материалы".Ранее стало известно, что каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости, Sputnik, а также "Москва-24", РБК заблокированы на платформе YouTube.
https://ria.ru/20220313/instagram-1777967049.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рбк (медиагруппа), youtube, россия, санкции в отношении россии, вконтакте, гостелерадиофонд
22:55 13.03.2022
 
YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда

Сервис YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда

© Фото : Unsplash/Hello I'm NikПриложение Youtube на экране смартфона
Приложение Youtube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Фото : Unsplash/Hello I'm Nik
Приложение Youtube на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА. 13 мар - РИА Новости. Сервис YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда.
Заблокированы каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". При попытке просмотра в YouTube указывается, что "канал недоступен для просмотра в вашей стране".
Гостелерадиофонд официально подтвердил в социальной сети "ВКонтакте", что аккаунты были заблокированы в ночь с 11 на 12 марта, и заявил, что работает "над вариантами, которые в сложившихся условиях вновь сделают доступными наши материалы".
Ранее стало известно, что каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости, Sputnik, а также "Москва-24", РБК заблокированы на платформе YouTube.
Приложение Instagram - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 22:30
Instagram стал недоступен для жителей Екатеринбурга
 
РБК (медиагруппа)YouTubeРоссияСанкции в отношении РоссииВКонтактеГостелерадиофонд
 
 
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