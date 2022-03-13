https://ria.ru/20220313/gosteleradiofond-1777969218.html

YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда

YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда - РИА Новости, 13.03.2022

YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда

Сервис YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T22:55

2022-03-13T22:55

2022-03-13T22:55

рбк (медиагруппа)

youtube

россия

санкции в отношении россии

вконтакте

гостелерадиофонд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595171057_0:370:2048:1522_1920x0_80_0_0_6df300053ad7e2be68089c6fc913358c.jpg

МОСКВА. 13 мар - РИА Новости. Сервис YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда.Заблокированы каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". При попытке просмотра в YouTube указывается, что "канал недоступен для просмотра в вашей стране".Гостелерадиофонд официально подтвердил в социальной сети "ВКонтакте", что аккаунты были заблокированы в ночь с 11 на 12 марта, и заявил, что работает "над вариантами, которые в сложившихся условиях вновь сделают доступными наши материалы".Ранее стало известно, что каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости, Sputnik, а также "Москва-24", РБК заблокированы на платформе YouTube.

https://ria.ru/20220313/instagram-1777967049.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

рбк (медиагруппа), youtube, россия, санкции в отношении россии, вконтакте, гостелерадиофонд