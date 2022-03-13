https://ria.ru/20220313/biznes-1777971747.html

Запад превратил в мусор свои обязательства, заявила Захарова

Запад превратил в мусор свои обязательства, заявила Захарова - РИА Новости, 13.03.2022

Запад превратил в мусор свои обязательства, заявила Захарова

Закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силой ненормально, западные страны превратили в мусор свои обязательства, считает официальный представитель МИД... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T23:53

2022-03-13T23:53

2022-03-13T23:53

россия

евросоюз

экономика

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силой ненормально, западные страны превратили в мусор свои обязательства, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ненормально то, как они делают (Запад – ред.) силовым образом, закрывая бизнес наш и у нас в стране (свой) в том числе. Ну, так вот, по поводу панических настроений всех тех людей в Instagram и других соцсетях, (которые) уже окрепли и считали, что это вот навсегда. Во-первых, нужно теперь им (людям – ред.) понять, слово "навсегда" применительно к тому, что гарантировано правительством США, не работает. Они просто превратили в мусор все свои обязательства", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, экономика, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции, санкции в отношении россии