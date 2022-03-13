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Запад превратил в мусор свои обязательства, заявила Захарова
Запад превратил в мусор свои обязательства, заявила Захарова - РИА Новости, 13.03.2022
Запад превратил в мусор свои обязательства, заявила Захарова
Закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силой ненормально, западные страны превратили в мусор свои обязательства, считает официальный представитель МИД... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T23:53
2022-03-13T23:53
россия
евросоюз
экономика
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силой ненормально, западные страны превратили в мусор свои обязательства, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ненормально то, как они делают (Запад – ред.) силовым образом, закрывая бизнес наш и у нас в стране (свой) в том числе. Ну, так вот, по поводу панических настроений всех тех людей в Instagram и других соцсетях, (которые) уже окрепли и считали, что это вот навсегда. Во-первых, нужно теперь им (людям – ред.) понять, слово "навсегда" применительно к тому, что гарантировано правительством США, не работает. Они просто превратили в мусор все свои обязательства", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
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россия, евросоюз, экономика, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции, санкции в отношении россии
23:53 13.03.2022
 
Запад превратил в мусор свои обязательства, заявила Захарова

Захарова: Запад превращает в мусор свои обязательства, закрывая российский бизнес

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силой ненормально, западные страны превратили в мусор свои обязательства, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ненормально то, как они делают (Запад – ред.) силовым образом, закрывая бизнес наш и у нас в стране (свой) в том числе. Ну, так вот, по поводу панических настроений всех тех людей в Instagram и других соцсетях, (которые) уже окрепли и считали, что это вот навсегда. Во-первых, нужно теперь им (людям – ред.) понять, слово "навсегда" применительно к тому, что гарантировано правительством США, не работает. Они просто превратили в мусор все свои обязательства", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 23:09
Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию, считает Рогозин
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
 
РоссияЕвросоюзЭкономикаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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