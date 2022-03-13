https://ria.ru/20220313/biznes-1777912797.html

Володин призвал бизнес не наживаться на людях

Володин призвал бизнес не наживаться на людях - РИА Новости, 13.03.2022

Володин призвал бизнес не наживаться на людях

Сегодня бизнесу необходимо пересмотреть подходы и искать решения, которые снимут проблемы, появившиеся из-за санкций, считает председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:50

2022-03-13T11:50

2022-03-13T12:48

вячеслав володин

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сегодня бизнесу необходимо пересмотреть подходы и искать решения, которые снимут проблемы, появившиеся из-за санкций, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли", — говорится в записи.Вместе с тем он отметил, что кто-то из россиян отдает последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев Донбасса, а кто-то едет пережидать непростое время за границу или, оставаясь здесь, повышает цены для соотечественников.По его словам, из регионов поступает информация о снижении цен на дизельное топливо, удобрения, что крайне важно для жителей села, для тех, кто готовится к весенне-полевым работам, и для всех остальных. "Значит, будем с необходимыми продуктами питания не только в этом году, но и на будущее", — добавил Володин.Депутаты, утверждает председатель нижней палаты Федерального собрания, поддерживают работу Минпромторга по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары.При этом бизнесмены-соотечественники, продолжил Володин, "глотают пыль по полной программе, пытаясь вернуть капиталы из-за границы".Сегодня же наступило время, "момент истины для всех", когда каждому необходимо осознать свою ответственность за судьбу страны, заключил политик.С 24 февраля Россия ведет на Украине военную спецоперацию, ее целью президент Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого Москва планирует провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в России. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.

https://ria.ru/20220312/elektronika-1777844009.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777908532.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав володин