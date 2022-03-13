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Володин призвал бизнес не наживаться на людях
Володин призвал бизнес не наживаться на людях - РИА Новости, 13.03.2022
Володин призвал бизнес не наживаться на людях
Сегодня бизнесу необходимо пересмотреть подходы и искать решения, которые снимут проблемы, появившиеся из-за санкций, считает председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:50
2022-03-13T12:48
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сегодня бизнесу необходимо пересмотреть подходы и искать решения, которые снимут проблемы, появившиеся из-за санкций, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли", — говорится в записи.Вместе с тем он отметил, что кто-то из россиян отдает последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев Донбасса, а кто-то едет пережидать непростое время за границу или, оставаясь здесь, повышает цены для соотечественников.По его словам, из регионов поступает информация о снижении цен на дизельное топливо, удобрения, что крайне важно для жителей села, для тех, кто готовится к весенне-полевым работам, и для всех остальных. "Значит, будем с необходимыми продуктами питания не только в этом году, но и на будущее", — добавил Володин.Депутаты, утверждает председатель нижней палаты Федерального собрания, поддерживают работу Минпромторга по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары.При этом бизнесмены-соотечественники, продолжил Володин, "глотают пыль по полной программе, пытаясь вернуть капиталы из-за границы".Сегодня же наступило время, "момент истины для всех", когда каждому необходимо осознать свою ответственность за судьбу страны, заключил политик.С 24 февраля Россия ведет на Украине военную спецоперацию, ее целью президент Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого Москва планирует провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в России. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
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вячеслав володин
11:50 13.03.2022 (обновлено: 12:48 13.03.2022)
 
Володин призвал бизнес не наживаться на людях

Спикер Госдумы Володин призвал представителей бизнеса не наживаться на людях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сегодня бизнесу необходимо пересмотреть подходы и искать решения, которые снимут проблемы, появившиеся из-за санкций, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли", — говорится в записи.
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В России расширят список системообразующих предприятий
Вместе с тем он отметил, что кто-то из россиян отдает последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев Донбасса, а кто-то едет пережидать непростое время за границу или, оставаясь здесь, повышает цены для соотечественников.

По его словам, из регионов поступает информация о снижении цен на дизельное топливо, удобрения, что крайне важно для жителей села, для тех, кто готовится к весенне-полевым работам, и для всех остальных. "Значит, будем с необходимыми продуктами питания не только в этом году, но и на будущее", — добавил Володин.
Депутаты, утверждает председатель нижней палаты Федерального собрания, поддерживают работу Минпромторга по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары.
"Тем, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний", — заметил он, добавив, что жизнь показала, что за рубежом россиян "никто не ждет".
При этом бизнесмены-соотечественники, продолжил Володин, "глотают пыль по полной программе, пытаясь вернуть капиталы из-за границы".

Сегодня же наступило время, "момент истины для всех", когда каждому необходимо осознать свою ответственность за судьбу страны, заключил политик.
С 24 февраля Россия ведет на Украине военную спецоперацию, ее целью президент Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого Москва планирует провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в России.
Директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
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