https://ria.ru/20220313/bezhentsy-1777919590.html

Кубань готова разместить более пяти тысяч беженцев из зоны спецоперации

Кубань готова разместить более пяти тысяч беженцев из зоны спецоперации - РИА Новости, 13.03.2022

Кубань готова разместить более пяти тысяч беженцев из зоны спецоперации

Власти Кубани готовы разместить в пунктах временного размещения более 5 тысяч беженцев, вынужденно покинувших ЛНР, ДНР и Украину, если это потребуется, сообщает РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T13:25

2022-03-13T13:25

2022-03-13T13:25

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

краснодарский край

вениамин кондратьев

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777817038_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_3d7144b1b4b66ca3c4a008ceccf6fa4a.jpg

КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Власти Кубани готовы разместить в пунктах временного размещения более 5 тысяч беженцев, вынужденно покинувших ЛНР, ДНР и Украину, если это потребуется, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Накануне правительство России утвердило постановление о распределении по регионам РФ свыше 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания. Согласно документу, субъекты РФ обязуются обеспечить прием граждан. Если численность прибывших превышает установленное постановлением количество, людей перераспределят в другие субъекты. В соответствии с документом Краснодарский край должен обеспечить прием 5330 человек."Краснодарский край в случае необходимости готов принять 5330 беженцев, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик… На сегодняшний день на Кубани нет размещенных организованных групп беженцев. В случае необходимости в регионе для этого готовы развернуть необходимое количество пунктов временного размещения на 5330 человек. Их подготовили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В каждом из них людей обеспечат водой, горячим питанием, лекарствами" - говорится в сообщении оперштаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220313/naemniki-1777919378.html

донецкая народная республика

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин