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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/bezhentsy-1777919590.html
Кубань готова разместить более пяти тысяч беженцев из зоны спецоперации
Кубань готова разместить более пяти тысяч беженцев из зоны спецоперации - РИА Новости, 13.03.2022
Кубань готова разместить более пяти тысяч беженцев из зоны спецоперации
Власти Кубани готовы разместить в пунктах временного размещения более 5 тысяч беженцев, вынужденно покинувших ЛНР, ДНР и Украину, если это потребуется, сообщает РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:25
2022-03-13T13:25
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
краснодарский край
вениамин кондратьев
владимир путин
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КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Власти Кубани готовы разместить в пунктах временного размещения более 5 тысяч беженцев, вынужденно покинувших ЛНР, ДНР и Украину, если это потребуется, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Накануне правительство России утвердило постановление о распределении по регионам РФ свыше 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания. Согласно документу, субъекты РФ обязуются обеспечить прием граждан. Если численность прибывших превышает установленное постановлением количество, людей перераспределят в другие субъекты. В соответствии с документом Краснодарский край должен обеспечить прием 5330 человек."Краснодарский край в случае необходимости готов принять 5330 беженцев, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик… На сегодняшний день на Кубани нет размещенных организованных групп беженцев. В случае необходимости в регионе для этого готовы развернуть необходимое количество пунктов временного размещения на 5330 человек. Их подготовили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В каждом из них людей обеспечат водой, горячим питанием, лекарствами" - говорится в сообщении оперштаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220313/naemniki-1777919378.html
донецкая народная республика
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общество, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин
13:25 13.03.2022
 
Кубань готова разместить более пяти тысяч беженцев из зоны спецоперации

Власти Кубани готовы разместить более пяти тысяч беженцев из зоны спецоперации

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Украины
Беженцы с Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Беженцы с Украины
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КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Власти Кубани готовы разместить в пунктах временного размещения более 5 тысяч беженцев, вынужденно покинувших ЛНР, ДНР и Украину, если это потребуется, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Накануне правительство России утвердило постановление о распределении по регионам РФ свыше 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания. Согласно документу, субъекты РФ обязуются обеспечить прием граждан. Если численность прибывших превышает установленное постановлением количество, людей перераспределят в другие субъекты. В соответствии с документом Краснодарский край должен обеспечить прием 5330 человек.
"Краснодарский край в случае необходимости готов принять 5330 беженцев, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик… На сегодняшний день на Кубани нет размещенных организованных групп беженцев. В случае необходимости в регионе для этого готовы развернуть необходимое количество пунктов временного размещения на 5330 человек. Их подготовили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В каждом из них людей обеспечат водой, горячим питанием, лекарствами" - говорится в сообщении оперштаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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СМИ показали кадры с вероятными канадскими наемниками, едущими на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФКраснодарский крайВениамин КондратьевВладимир Путин
 
 
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