https://ria.ru/20220311/zoloto-1777653916.html

Минфин объяснил, зачем россиянам разрешают купить золото за наличную валюту

Минфин объяснил, зачем россиянам разрешают купить золото за наличную валюту - РИА Новости, 11.03.2022

Минфин объяснил, зачем россиянам разрешают купить золото за наличную валюту

Некоторые россияне поддались панике, накупили иностранную валюту и теперь не знают, что с ней делать, поэтому Минфин и предложил дать возможность покупать на... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:48

2022-03-11T13:48

2022-03-11T14:57

золото

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей моисеев

госдума рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Некоторые россияне поддались панике, накупили иностранную валюту и теперь не знают, что с ней делать, поэтому Минфин и предложил дать возможность покупать на нее золото, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в Госдуме."В целях стабилизации ситуации на валютном рынке предлагаем разрешить покупку химически чистого золота за наличную иностранную валюту. Сейчас граждане купили большое количество наличной иностранной валюты, таким образом, для того чтобы облегчить процесс вовлечения обратно этой валюты в оборот в российской экономике, предлагаем разрешить покупать золото в банках на эту самую наличную иностранную валюту", - сказал замминистра, выступая на пленарном заседании.По его словам, эта мера позволит также поддержать внутренний рынок и российские аффинажные заводы, которые из-за санкций "не смогут так свободно продавать золото за рубеж", как раньше."Что касается права купить золото за иностранную наличную валюту, мы сейчас видели, что в какой-то момент часть наших граждан поддались панике и просто купили валюту, с которой теперь не знают, что делать", - заявил Моисеев.По его словам, россияне в силу "их привычек" хотят хранить эти деньги в ячейке или под подушкой, что, по мнению замминистра, "бессмысленно, вредно и опасно". А если разрешить покупать золото за наличную валюту, то некоторые граждане осознают, что хранить золото все-таки надежнее, отметил он.Соответствующий закон, разрешающий уполномоченным банкам продавать физлицам драгоценные металлы в слитках за наличную иностранную валюту, Госдума приняла в пятницу.

https://ria.ru/20220311/zoloto-1777579940.html

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Владимир Лаврентьев

золото, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, госдума рф