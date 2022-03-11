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Экономист указала на риски приобретения золота, акций и юаня
Экономист указала на риски приобретения золота, акций и юаня - РИА Новости, 11.03.2022
Экономист указала на риски приобретения золота, акций и юаня
Все знают, что китайский юань, золото - безналичное и в слитках, а также подешевевшие акции — неплохая альтернатива вложениям в доллары и евро. Плюсы каждого... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T03:15
2022-03-11T03:15
экономика
россия
санкции в отношении россии
оксана карпенко
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Все знают, что китайский юань, золото - безналичное и в слитках, а также подешевевшие акции — неплохая альтернатива вложениям в доллары и евро. Плюсы каждого варианта очевидны, но и минусов у них немало, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.Российский рынок акций слишком волатилен, непредсказуем и отыгрывает геополитику, считает она.Золото в монетах и слитках — хорошая инвестиция, с учетом недавней отмены НДС, однако оно растет в цене не так уж существенно, вдобавок может подешеветь. Покупка юаней в коммерческих банках России, по словам эксперта, пока весьма затруднительна.
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экономика, россия, санкции в отношении россии, оксана карпенко
03:15 11.03.2022
 
Экономист указала на риски приобретения золота, акций и юаня

Экономист Карпенко: инвестиции в золото имеют риски из-за низкого роста в цене

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМерные слитки золота высшей пробы
Мерные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Все знают, что китайский юань, золото - безналичное и в слитках, а также подешевевшие акции — неплохая альтернатива вложениям в доллары и евро. Плюсы каждого варианта очевидны, но и минусов у них немало, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.
Российский рынок акций слишком волатилен, непредсказуем и отыгрывает геополитику, считает она.

“Перед тем, как решиться на такие инвестиции, следует тщательно изучить наложены ли на компанию санкции, какие у нее риски, пользуется ли она поддержкой государства”, — советует Карпенко.

Золото в монетах и слитках — хорошая инвестиция, с учетом недавней отмены НДС, однако оно растет в цене не так уж существенно, вдобавок может подешеветь. Покупка юаней в коммерческих банках России, по словам эксперта, пока весьма затруднительна.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 02:15
Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииОксана Карпенко
 
 
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