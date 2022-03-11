https://ria.ru/20220311/zoloto-1777574964.html
Экономист указала на риски приобретения золота, акций и юаня
Экономист указала на риски приобретения золота, акций и юаня - РИА Новости, 11.03.2022
Экономист указала на риски приобретения золота, акций и юаня
Все знают, что китайский юань, золото - безналичное и в слитках, а также подешевевшие акции — неплохая альтернатива вложениям в доллары и евро. Плюсы каждого... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T03:15
2022-03-11T03:15
2022-03-11T03:15
экономика
россия
санкции в отношении россии
оксана карпенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777270263_0:96:2992:1779_1920x0_80_0_0_614dc6cefafad18c4364a9c481a887ba.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Все знают, что китайский юань, золото - безналичное и в слитках, а также подешевевшие акции — неплохая альтернатива вложениям в доллары и евро. Плюсы каждого варианта очевидны, но и минусов у них немало, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.Российский рынок акций слишком волатилен, непредсказуем и отыгрывает геополитику, считает она.Золото в монетах и слитках — хорошая инвестиция, с учетом недавней отмены НДС, однако оно растет в цене не так уж существенно, вдобавок может подешеветь. Покупка юаней в коммерческих банках России, по словам эксперта, пока весьма затруднительна.
https://ria.ru/20220310/valyuta-1777383522.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777270263_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_edf01538b020a53c709d49c40584e3f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, оксана карпенко
Экономист указала на риски приобретения золота, акций и юаня
Экономист Карпенко: инвестиции в золото имеют риски из-за низкого роста в цене