https://ria.ru/20220311/zoloto-1777574964.html

Экономист указала на риски приобретения золота, акций и юаня

Экономист указала на риски приобретения золота, акций и юаня - РИА Новости, 11.03.2022

Экономист указала на риски приобретения золота, акций и юаня

Все знают, что китайский юань, золото - безналичное и в слитках, а также подешевевшие акции — неплохая альтернатива вложениям в доллары и евро. Плюсы каждого... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T03:15

2022-03-11T03:15

2022-03-11T03:15

экономика

россия

санкции в отношении россии

оксана карпенко

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Все знают, что китайский юань, золото - безналичное и в слитках, а также подешевевшие акции — неплохая альтернатива вложениям в доллары и евро. Плюсы каждого варианта очевидны, но и минусов у них немало, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.Российский рынок акций слишком волатилен, непредсказуем и отыгрывает геополитику, считает она.Золото в монетах и слитках — хорошая инвестиция, с учетом недавней отмены НДС, однако оно растет в цене не так уж существенно, вдобавок может подешеветь. Покупка юаней в коммерческих банках России, по словам эксперта, пока весьма затруднительна.

https://ria.ru/20220310/valyuta-1777383522.html

россия

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2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, россия, санкции в отношении россии, оксана карпенко