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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/zhurnalisty-1777768673.html
Китайские журналисты освещают боевые действия в Донбассе
Китайские журналисты освещают боевые действия в Донбассе - РИА Новости, 11.03.2022
Китайские журналисты освещают боевые действия в Донбассе
Корреспонденты китайских СМИ находятся в зоне боевых действий на Донбассе, освещая ход военной спецоперации, рассказал РИА Новости журналист китайского... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T22:03
2022-03-11T22:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
украина
китай
донбасс
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ПОСЕЛОК НОВОТРОИЦКОЕ (Украина), 11 мар - РИА Новости. Корреспонденты китайских СМИ находятся в зоне боевых действий на Донбассе, освещая ход военной спецоперации, рассказал РИА Новости журналист китайского телеканала Phoenix TV Лю Юйгуан." (Я) - корреспондент телекомпании "Феникс", Китай, Лю Юйгуан. Мы здесь уже 18 дней, мы сначала (были) в Ростове-на-Дону, потом попали в Донбасс. Я считаю, что это - правда, которую я видел своими глазами", - сказал он.На вопрос корреспондента РИА Новости о позиции Китая по спецоперации, китайский журналист ответил, что "войны никто не хочет", и "будет все хорошо". Он также осудил действия неонацистских группировок, выразив мнение, что борьбу с ними поддерживает не только КНР, но и "весь мир".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777643885.html
https://ria.ru/20220310/foxnews-1777547203.html
донецкая народная республика
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китай
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353
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Комментарий китайского журналиста, освещающего события в Донбассе
Корреспондент РИА Новости пообщался с китайским журналистом, освещающим ход операции в Донбассе. По словам Лю Юй Гуана, он находится в Донбассе уже 18 дней. Журналист осудил действия неонацистских группировок, выразив мнение, что борьбу с ними поддерживает не только КНР, но и "весь мир".
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в мире, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина, китай, донбасс
22:03 11.03.2022
 
Китайские журналисты освещают боевые действия в Донбассе

Китайские журналисты находятся в зоне боевых действий в Донбассе, освещая ход спецоперации

Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК НОВОТРОИЦКОЕ (Украина), 11 мар - РИА Новости. Корреспонденты китайских СМИ находятся в зоне боевых действий на Донбассе, освещая ход военной спецоперации, рассказал РИА Новости журналист китайского телеканала Phoenix TV Лю Юйгуан.
" (Я) - корреспондент телекомпании "Феникс", Китай, Лю Юйгуан. Мы здесь уже 18 дней, мы сначала (были) в Ростове-на-Дону, потом попали в Донбасс. Я считаю, что это - правда, которую я видел своими глазами", - сказал он.
На вопрос корреспондента РИА Новости о позиции Китая по спецоперации, китайский журналист ответил, что "войны никто не хочет", и "будет все хорошо". Он также осудил действия неонацистских группировок, выразив мнение, что борьбу с ними поддерживает не только КНР, но и "весь мир".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
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