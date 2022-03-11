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В Нижнем Новгороде предложили брать бездомных животных напрокат
В Нижнем Новгороде предложили брать бездомных животных напрокат - РИА Новости, 11.03.2022
В Нижнем Новгороде предложили брать бездомных животных напрокат
Возможность попробовать свои силы в качестве владельца питомца появилась у жителей Нижнего Новгорода, сообщают организаторы проекта помощи бездомным животным... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:18
2022-03-11T13:20
общество
нижний новгород
бездомные животные
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Возможность попробовать свои силы в качестве владельца питомца появилась у жителей Нижнего Новгорода, сообщают организаторы проекта помощи бездомным животным "Угол". В рамках программы "Временный дом" горожанам предлагается взять из приюта кошку или собаку "напрокат"."Пока собака или кошка адаптируется в новых условиях, приюту удается больше разузнать о характере питомца, что в дальнейшем помогает собрать полный портрет животного и значительно увеличивает его шансы на скорый переезд к будущему владельцу", – отмечают организаторы программы. По их мнению, "Временный дом" позволит разгрузить приюты для животных.Согласно правилам проекта питомца может взять совершеннолетний горожанин не менее чем на 3 недели. Условия содержания животного частично обеспечивает приют. Хозяевам выдается универсальный прикорм, лоток и наполнитель, а также ошейник, поводок, средство от блох и клещей."Многие животные после долгого пребывания приютах или на улице требуют особого подхода, поэтому мы стараемся создать для них комфортные условия содержания, чтобы обеспечить быструю адаптацию и социализацию", – рассказали сотрудники приюта.Во время нахождения животного в новом доме организаторы программы поддерживают связь с владельцем, консультируя по всем вопросам, а также обеспечивают лечение питомца. От временного хозяина требуется ответственный подход к животному, соблюдение рациона питания и следование рекомендациям специалистов. Если за время участия в программе владелец привык к животному, то приют предоставляет возможность забрать питомца навсегда."Угол" – это нижегородский проект помощи бездомным животным. Его специалисты оказывают поддержку людям, которые нашли кошку или собаку и выразили готовность принимать активное участие в судьбе животного.Материал подготовила Шаура Хасанова
https://ria.ru/20220310/zhivotnye-1777484743.html
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РИА Новости
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общество, нижний новгород, бездомные животные
12:18 11.03.2022 (обновлено: 13:20 11.03.2022)
 

В Нижнем Новгороде предложили брать бездомных животных напрокат

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПосетитель выставки "КоШарики Шоу" в Сокольниках фотографирует на телефон котенка породы скоттиш-фолд
Посетитель выставки КоШарики Шоу в Сокольниках фотографирует на телефон котенка породы скоттиш-фолд - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Возможность попробовать свои силы в качестве владельца питомца появилась у жителей Нижнего Новгорода, сообщают организаторы проекта помощи бездомным животным "Угол". В рамках программы "Временный дом" горожанам предлагается взять из приюта кошку или собаку "напрокат".
"Пока собака или кошка адаптируется в новых условиях, приюту удается больше разузнать о характере питомца, что в дальнейшем помогает собрать полный портрет животного и значительно увеличивает его шансы на скорый переезд к будущему владельцу", – отмечают организаторы программы. По их мнению, "Временный дом" позволит разгрузить приюты для животных.
Согласно правилам проекта питомца может взять совершеннолетний горожанин не менее чем на 3 недели. Условия содержания животного частично обеспечивает приют. Хозяевам выдается универсальный прикорм, лоток и наполнитель, а также ошейник, поводок, средство от блох и клещей.
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"Многие животные после долгого пребывания приютах или на улице требуют особого подхода, поэтому мы стараемся создать для них комфортные условия содержания, чтобы обеспечить быструю адаптацию и социализацию", – рассказали сотрудники приюта.
Во время нахождения животного в новом доме организаторы программы поддерживают связь с владельцем, консультируя по всем вопросам, а также обеспечивают лечение питомца. От временного хозяина требуется ответственный подход к животному, соблюдение рациона питания и следование рекомендациям специалистов. Если за время участия в программе владелец привык к животному, то приют предоставляет возможность забрать питомца навсегда.
"Угол" – это нижегородский проект помощи бездомным животным. Его специалисты оказывают поддержку людям, которые нашли кошку или собаку и выразили готовность принимать активное участие в судьбе животного.
Материал подготовила Шаура Хасанова
 
ОбществоНижний Новгородбездомные животные
 
 
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