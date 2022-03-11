https://ria.ru/20220311/zhivotnye-1777645900.html

В Нижнем Новгороде предложили брать бездомных животных напрокат

В Нижнем Новгороде предложили брать бездомных животных напрокат - РИА Новости, 11.03.2022

В Нижнем Новгороде предложили брать бездомных животных напрокат

Возможность попробовать свои силы в качестве владельца питомца появилась у жителей Нижнего Новгорода, сообщают организаторы проекта помощи бездомным животным... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:18

2022-03-11T12:18

2022-03-11T13:20

общество

нижний новгород

бездомные животные

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Возможность попробовать свои силы в качестве владельца питомца появилась у жителей Нижнего Новгорода, сообщают организаторы проекта помощи бездомным животным "Угол". В рамках программы "Временный дом" горожанам предлагается взять из приюта кошку или собаку "напрокат"."Пока собака или кошка адаптируется в новых условиях, приюту удается больше разузнать о характере питомца, что в дальнейшем помогает собрать полный портрет животного и значительно увеличивает его шансы на скорый переезд к будущему владельцу", – отмечают организаторы программы. По их мнению, "Временный дом" позволит разгрузить приюты для животных.Согласно правилам проекта питомца может взять совершеннолетний горожанин не менее чем на 3 недели. Условия содержания животного частично обеспечивает приют. Хозяевам выдается универсальный прикорм, лоток и наполнитель, а также ошейник, поводок, средство от блох и клещей."Многие животные после долгого пребывания приютах или на улице требуют особого подхода, поэтому мы стараемся создать для них комфортные условия содержания, чтобы обеспечить быструю адаптацию и социализацию", – рассказали сотрудники приюта.Во время нахождения животного в новом доме организаторы программы поддерживают связь с владельцем, консультируя по всем вопросам, а также обеспечивают лечение питомца. От временного хозяина требуется ответственный подход к животному, соблюдение рациона питания и следование рекомендациям специалистов. Если за время участия в программе владелец привык к животному, то приют предоставляет возможность забрать питомца навсегда."Угол" – это нижегородский проект помощи бездомным животным. Его специалисты оказывают поддержку людям, которые нашли кошку или собаку и выразили готовность принимать активное участие в судьбе животного.Материал подготовила Шаура Хасанова

https://ria.ru/20220310/zhivotnye-1777484743.html

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общество, нижний новгород, бездомные животные