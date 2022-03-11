https://ria.ru/20220311/zhivotnye-1777645900.html
В Нижнем Новгороде предложили брать бездомных животных напрокат
В Нижнем Новгороде предложили брать бездомных животных напрокат - РИА Новости, 11.03.2022
В Нижнем Новгороде предложили брать бездомных животных напрокат
Возможность попробовать свои силы в качестве владельца питомца появилась у жителей Нижнего Новгорода, сообщают организаторы проекта помощи бездомным животным... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:18
2022-03-11T12:18
2022-03-11T13:20
общество
нижний новгород
бездомные животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772232018_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_a7293c71625cd0c1de5de947cdc8fd8c.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Возможность попробовать свои силы в качестве владельца питомца появилась у жителей Нижнего Новгорода, сообщают организаторы проекта помощи бездомным животным "Угол". В рамках программы "Временный дом" горожанам предлагается взять из приюта кошку или собаку "напрокат"."Пока собака или кошка адаптируется в новых условиях, приюту удается больше разузнать о характере питомца, что в дальнейшем помогает собрать полный портрет животного и значительно увеличивает его шансы на скорый переезд к будущему владельцу", – отмечают организаторы программы. По их мнению, "Временный дом" позволит разгрузить приюты для животных.Согласно правилам проекта питомца может взять совершеннолетний горожанин не менее чем на 3 недели. Условия содержания животного частично обеспечивает приют. Хозяевам выдается универсальный прикорм, лоток и наполнитель, а также ошейник, поводок, средство от блох и клещей."Многие животные после долгого пребывания приютах или на улице требуют особого подхода, поэтому мы стараемся создать для них комфортные условия содержания, чтобы обеспечить быструю адаптацию и социализацию", – рассказали сотрудники приюта.Во время нахождения животного в новом доме организаторы программы поддерживают связь с владельцем, консультируя по всем вопросам, а также обеспечивают лечение питомца. От временного хозяина требуется ответственный подход к животному, соблюдение рациона питания и следование рекомендациям специалистов. Если за время участия в программе владелец привык к животному, то приют предоставляет возможность забрать питомца навсегда."Угол" – это нижегородский проект помощи бездомным животным. Его специалисты оказывают поддержку людям, которые нашли кошку или собаку и выразили готовность принимать активное участие в судьбе животного.Материал подготовила Шаура Хасанова
https://ria.ru/20220310/zhivotnye-1777484743.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772232018_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_000bdb131bac137122a8334e8ae01d9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нижний новгород, бездомные животные
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости.
Возможность попробовать свои силы в качестве владельца питомца появилась у жителей Нижнего Новгорода, сообщают организаторы проекта помощи бездомным животным "Угол"
. В рамках программы "Временный дом" горожанам предлагается взять из приюта кошку или собаку "напрокат".
"Пока собака или кошка адаптируется в новых условиях, приюту удается больше разузнать о характере питомца, что в дальнейшем помогает собрать полный портрет животного и значительно увеличивает его шансы на скорый переезд к будущему владельцу", – отмечают организаторы программы. По их мнению, "Временный дом" позволит разгрузить приюты для животных.
Согласно правилам проекта питомца может взять совершеннолетний горожанин не менее чем на 3 недели. Условия содержания животного частично обеспечивает приют. Хозяевам выдается универсальный прикорм, лоток и наполнитель, а также ошейник, поводок, средство от блох и клещей.
"Многие животные после долгого пребывания приютах или на улице требуют особого подхода, поэтому мы стараемся создать для них комфортные условия содержания, чтобы обеспечить быструю адаптацию и социализацию", – рассказали сотрудники приюта.
Во время нахождения животного в новом доме организаторы программы поддерживают связь с владельцем, консультируя по всем вопросам, а также обеспечивают лечение питомца. От временного хозяина требуется ответственный подход к животному, соблюдение рациона питания и следование рекомендациям специалистов. Если за время участия в программе владелец привык к животному, то приют предоставляет возможность забрать питомца навсегда.
"Угол" – это нижегородский проект помощи бездомным животным. Его специалисты оказывают поддержку людям, которые нашли кошку или собаку и выразили готовность принимать активное участие в судьбе животного.
Материал подготовила Шаура Хасанова