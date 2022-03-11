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Жириновский все еще находится в больнице, сообщил источник
Жириновский все еще находится в больнице, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2022
Жириновский все еще находится в больнице, сообщил источник
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский все еще находится в больнице, куда попал с коронавирусом, речи о выписке нет, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:20
2022-03-11T15:20
вячеслав володин
россия
госдума рф
коронавирус в россии
общество
владимир жириновский
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский все еще находится в больнице, куда попал с коронавирусом, речи о выписке нет, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Минздрав РФ ранее сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Его состояние улучшилось, он изучает новости и работает с документами, сообщил в пятницу РИА Новости источник.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы."Нет, речь о выписке не идет. Он в больнице", - сказал собеседник агентства.
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вячеслав володин, россия, госдума рф, коронавирус в россии, общество, владимир жириновский
15:20 11.03.2022
 
Жириновский все еще находится в больнице, сообщил источник

Источник сообщил, что Жириновский все еще находится в больнице

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский все еще находится в больнице, куда попал с коронавирусом, речи о выписке нет, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Минздрав РФ ранее сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Его состояние улучшилось, он изучает новости и работает с документами, сообщил в пятницу РИА Новости источник.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы.
"Нет, речь о выписке не идет. Он в больнице", - сказал собеседник агентства.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:12Распространение коронавируса
Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму
 
Вячеслав ВолодинРоссияГосдума РФКоронавирус в РоссииОбществоВладимир Жириновский
 
 
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