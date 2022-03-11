https://ria.ru/20220311/zhirinovskiy-1777679027.html
Жириновский все еще находится в больнице, сообщил источник
Жириновский все еще находится в больнице, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2022
Жириновский все еще находится в больнице, сообщил источник
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский все еще находится в больнице, куда попал с коронавирусом, речи о выписке нет, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:20
2022-03-11T15:20
2022-03-11T15:20
вячеслав володин
россия
госдума рф
коронавирус в россии
общество
владимир жириновский
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский все еще находится в больнице, куда попал с коронавирусом, речи о выписке нет, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Минздрав РФ ранее сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Его состояние улучшилось, он изучает новости и работает с документами, сообщил в пятницу РИА Новости источник.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы."Нет, речь о выписке не идет. Он в больнице", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220311/zhirinovskiy-1777659590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, россия, госдума рф, коронавирус в россии, общество, владимир жириновский
Жириновский все еще находится в больнице, сообщил источник
Источник сообщил, что Жириновский все еще находится в больнице