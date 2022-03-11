https://ria.ru/20220311/zhirinovskiy-1777679027.html

Жириновский все еще находится в больнице, сообщил источник

Жириновский все еще находится в больнице, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2022

Жириновский все еще находится в больнице, сообщил источник

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский все еще находится в больнице, куда попал с коронавирусом, речи о выписке нет, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:20

2022-03-11T15:20

2022-03-11T15:20

вячеслав володин

россия

госдума рф

коронавирус в россии

общество

владимир жириновский

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский все еще находится в больнице, куда попал с коронавирусом, речи о выписке нет, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Минздрав РФ ранее сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Его состояние улучшилось, он изучает новости и работает с документами, сообщил в пятницу РИА Новости источник.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы."Нет, речь о выписке не идет. Он в больнице", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220311/zhirinovskiy-1777659590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав володин, россия, госдума рф, коронавирус в россии, общество, владимир жириновский