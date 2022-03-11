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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/zhirinovskiy-1777653402.html
В ЛДПР заявили, что Жириновский в курсе ситуации на Украине
В ЛДПР заявили, что Жириновский в курсе ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
В ЛДПР заявили, что Жириновский в курсе ситуации на Украине
Заболевший коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский в курсе основных событий, происходящих на Украине, он убежден, что все закончится для РФ благополучно,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:45
2022-03-11T13:45
обострение ситуации в днр и лнр
политика
здоровье - общество
владимир жириновский
лдпр
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заболевший коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский в курсе основных событий, происходящих на Украине, он убежден, что все закончится для РФ благополучно, заявил пресс-секретарь главы партии Александр Дюпин.Минздрав РФ ранее сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Его состояние улучшилось, он изучает новости и работает с документами, сообщил в пятницу РИА Новости источник."Владимир Жириновский в курсе основных событий на Украине. Еще в конце февраля он сказал, что приветствует все жесткие решения. Только так Россия может защитить свои интересы, и он неоднократно это прогнозировал. Он убежден, что все закончится для нас благополучно. Огромные средства будут брошены на повышение уровня жизни граждан, и наша страна будет преуспевать", - сообщил Дюпин в эфире "России 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220224/zhirinovskiy-1774789627.html
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политика, здоровье - общество, владимир жириновский, лдпр, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, коронавирус в россии
13:45 11.03.2022
 
В ЛДПР заявили, что Жириновский в курсе ситуации на Украине

Пресс-секретарь Жириновского Дюпин: лидер ЛДПР в курсе основных событий на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Владимир Жириновский
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заболевший коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский в курсе основных событий, происходящих на Украине, он убежден, что все закончится для РФ благополучно, заявил пресс-секретарь главы партии Александр Дюпин.
Минздрав РФ ранее сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Его состояние улучшилось, он изучает новости и работает с документами, сообщил в пятницу РИА Новости источник.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 15:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вице-спикер Госдумы передал слова Жириновского о ситуации на Украине
"Владимир Жириновский в курсе основных событий на Украине. Еще в конце февраля он сказал, что приветствует все жесткие решения. Только так Россия может защитить свои интересы, и он неоднократно это прогнозировал. Он убежден, что все закончится для нас благополучно. Огромные средства будут брошены на повышение уровня жизни граждан, и наша страна будет преуспевать", - сообщил Дюпин в эфире "России 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 6 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 13:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Дегтярев назвал Жириновского пророком
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаЗдоровье - ОбществоВладимир ЖириновскийЛДПРРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаКоронавирус в России
 
 
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