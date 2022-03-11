https://ria.ru/20220311/zhirinovskiy-1777653402.html

В ЛДПР заявили, что Жириновский в курсе ситуации на Украине

В ЛДПР заявили, что Жириновский в курсе ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

В ЛДПР заявили, что Жириновский в курсе ситуации на Украине

Заболевший коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский в курсе основных событий, происходящих на Украине, он убежден, что все закончится для РФ благополучно,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:45

2022-03-11T13:45

2022-03-11T13:45

обострение ситуации в днр и лнр

политика

здоровье - общество

владимир жириновский

лдпр

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заболевший коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский в курсе основных событий, происходящих на Украине, он убежден, что все закончится для РФ благополучно, заявил пресс-секретарь главы партии Александр Дюпин.Минздрав РФ ранее сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Его состояние улучшилось, он изучает новости и работает с документами, сообщил в пятницу РИА Новости источник."Владимир Жириновский в курсе основных событий на Украине. Еще в конце февраля он сказал, что приветствует все жесткие решения. Только так Россия может защитить свои интересы, и он неоднократно это прогнозировал. Он убежден, что все закончится для нас благополучно. Огромные средства будут брошены на повышение уровня жизни граждан, и наша страна будет преуспевать", - сообщил Дюпин в эфире "России 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220224/zhirinovskiy-1774789627.html

https://ria.ru/20220221/zhirinovskiy-1774063923.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, здоровье - общество, владимир жириновский, лдпр, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, коронавирус в россии