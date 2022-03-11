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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777754734.html
В Госдуме заявили, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос
В Госдуме заявили, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос - РИА Новости, 11.03.2022
В Госдуме заявили, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос
Владимир Зеленский надеется ввергнуть Украину в хаос, заявил РИА Новости глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:00
2022-03-11T20:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
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донбасс
владимир зеленский
александр бородай
госдума рф
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САРТАНА (ДНР), 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский надеется ввергнуть Украину в хаос, заявил РИА Новости глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай."Он рассчитывает на то, чтобы ввергнуть Украину в хаос. То есть это полное безжалостность по отношению к народу. Я не буду говорить, что это его народ. Но это полная безжалостность по отношению к этому народу, которым он все эти годы формально управлял", - сказал Бородай.По словам Бородая, Зеленский хочет втянуть в конфликт с РФ максимально большее число людей, поскольку это выгодно "его западным хозяевам"."Они понимают, что они проигрывают территорию, и проигрывают ту территорию, которую они использовали для того, чтобы создать здесь кулак пушечного мяса против России. Вот они эту территорию проигрывают. А, как говорится, сгорел сарай, гори и хата", - сказал глава Союза добровольцев Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, александр бородай, госдума рф
20:00 11.03.2022
 
В Госдуме заявили, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос

Депутат Госдумы Бородай заявил, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
САРТАНА (ДНР), 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский надеется ввергнуть Украину в хаос, заявил РИА Новости глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай.
"Он рассчитывает на то, чтобы ввергнуть Украину в хаос. То есть это полное безжалостность по отношению к народу. Я не буду говорить, что это его народ. Но это полная безжалостность по отношению к этому народу, которым он все эти годы формально управлял", - сказал Бородай.
По словам Бородая, Зеленский хочет втянуть в конфликт с РФ максимально большее число людей, поскольку это выгодно "его западным хозяевам".
"Они понимают, что они проигрывают территорию, и проигрывают ту территорию, которую они использовали для того, чтобы создать здесь кулак пушечного мяса против России. Вот они эту территорию проигрывают. А, как говорится, сгорел сарай, гори и хата", - сказал глава Союза добровольцев Донбасса.
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийАлександр БородайГосдума РФ
 
 
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