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В Госдуме заявили, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос
В Госдуме заявили, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос - РИА Новости, 11.03.2022
В Госдуме заявили, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос
Владимир Зеленский надеется ввергнуть Украину в хаос, заявил РИА Новости глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:00
2022-03-11T20:00
2022-03-11T20:00
обострение ситуации в днр и лнр
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САРТАНА (ДНР), 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский надеется ввергнуть Украину в хаос, заявил РИА Новости глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай."Он рассчитывает на то, чтобы ввергнуть Украину в хаос. То есть это полное безжалостность по отношению к народу. Я не буду говорить, что это его народ. Но это полная безжалостность по отношению к этому народу, которым он все эти годы формально управлял", - сказал Бородай.По словам Бородая, Зеленский хочет втянуть в конфликт с РФ максимально большее число людей, поскольку это выгодно "его западным хозяевам"."Они понимают, что они проигрывают территорию, и проигрывают ту территорию, которую они использовали для того, чтобы создать здесь кулак пушечного мяса против России. Вот они эту территорию проигрывают. А, как говорится, сгорел сарай, гори и хата", - сказал глава Союза добровольцев Донбасса.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777723381.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, александр бородай, госдума рф
В Госдуме заявили, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос
Депутат Госдумы Бородай заявил, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос