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Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями
Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями - РИА Новости, 11.03.2022
Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями
Владимир Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:51
2022-03-11T20:24
польша
владимир зеленский
украина
белоруссия
александр лукашенко
в мире
минск
киев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями."Я очень благодарен своим польским братьям и сестрам, которые поддерживают нас, которые с нами", - сказал Зеленский в обращении, которое транслировал британский телеканал Sky News."Мы также должны быть братьями с вами, с белорусами. И, конечно, мы достигнем этого", - отметил Зеленский.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
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польша, владимир зеленский, украина, белоруссия, александр лукашенко, в мире, минск, киев, мид украины
19:51 11.03.2022 (обновлено: 20:24 11.03.2022)
 
Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями

Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями.
"Я очень благодарен своим польским братьям и сестрам, которые поддерживают нас, которые с нами", - сказал Зеленский в обращении, которое транслировал британский телеканал Sky News.
"Мы также должны быть братьями с вами, с белорусами. И, конечно, мы достигнем этого", - отметил Зеленский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:04
"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
 
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