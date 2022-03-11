https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777753717.html

Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями

Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями - РИА Новости, 11.03.2022

Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями

Владимир Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:51

2022-03-11T19:51

2022-03-11T20:24

польша

владимир зеленский

украина

белоруссия

александр лукашенко

в мире

минск

киев

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями."Я очень благодарен своим польским братьям и сестрам, которые поддерживают нас, которые с нами", - сказал Зеленский в обращении, которое транслировал британский телеканал Sky News."Мы также должны быть братьями с вами, с белорусами. И, конечно, мы достигнем этого", - отметил Зеленский.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html

польша

украина

белоруссия

минск

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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