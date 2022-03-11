Украинский депутат утверждает, что Зеленский давно сбежал из Киева
Украинский депутат Кива: Зеленский давно сбежал из Киева и находится за границей
© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский давно сбежал из Киева и находится в безопасности за границей.
"Обращаюсь к тем, кто служит в вооруженных силах Украины и силовых структурах страны: главнокомандующий Украины давно сбежал и находится в безопасности, бросив свой народ и вас погибать. Он отдаёт приказы из-за границы, записывая откровенно постановочные, монтажные видео, подталкивая людей на смерть!" - написал Кива в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Зеленский "действует в интересах своих иностранных кураторов, уничтожая Украину бессмысленным противостоянием, устроив кровавую баню, обрекая на все новые и новые жертвы людей".
"Зеленский - это предатель и его приказы преступные! Подумайте! Еще можно все остановить и сесть за стол переговоров - найти компромисс, а, значит, сохранить тысячи людей!" - подчеркнул Кива.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.