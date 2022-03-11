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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777702499.html
Украинский депутат утверждает, что Зеленский давно сбежал из Киева
Украинский депутат утверждает, что Зеленский давно сбежал из Киева - РИА Новости, 11.03.2022
Украинский депутат утверждает, что Зеленский давно сбежал из Киева
Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский давно сбежал из Киева и находится в безопасности за границей. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:54
2022-03-11T16:54
обострение ситуации в днр и лнр
илья кива
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский давно сбежал из Киева и находится в безопасности за границей."Обращаюсь к тем, кто служит в вооруженных силах Украины и силовых структурах страны: главнокомандующий Украины давно сбежал и находится в безопасности, бросив свой народ и вас погибать. Он отдаёт приказы из-за границы, записывая откровенно постановочные, монтажные видео, подталкивая людей на смерть!" - написал Кива в своем Telegram-канале.Он отметил, что Зеленский "действует в интересах своих иностранных кураторов, уничтожая Украину бессмысленным противостоянием, устроив кровавую баню, обрекая на все новые и новые жертвы людей"."Зеленский - это предатель и его приказы преступные! Подумайте! Еще можно все остановить и сесть за стол переговоров - найти компромисс, а, значит, сохранить тысячи людей!" - подчеркнул Кива.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/konfiskatsiya-1777586818.html
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777657014.html
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илья кива, владимир зеленский, украина, в мире
16:54 11.03.2022
 
Украинский депутат утверждает, что Зеленский давно сбежал из Киева

Украинский депутат Кива: Зеленский давно сбежал из Киева и находится за границей

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский давно сбежал из Киева и находится в безопасности за границей.
"Обращаюсь к тем, кто служит в вооруженных силах Украины и силовых структурах страны: главнокомандующий Украины давно сбежал и находится в безопасности, бросив свой народ и вас погибать. Он отдаёт приказы из-за границы, записывая откровенно постановочные, монтажные видео, подталкивая людей на смерть!" - написал Кива в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Зеленский "действует в интересах своих иностранных кураторов, уничтожая Украину бессмысленным противостоянием, устроив кровавую баню, обрекая на все новые и новые жертвы людей".
"Зеленский - это предатель и его приказы преступные! Подумайте! Еще можно все остановить и сесть за стол переговоров - найти компромисс, а, значит, сохранить тысячи людей!" - подчеркнул Кива.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 07:35
В Крыму пригрозили Зеленскому ответными мерами по конфискации имущества
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 14:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Порошенко выразил поддержку Зеленскому
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИлья КиваВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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