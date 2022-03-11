https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777695955.html
Зеленский разочаровался в решениях ЕС по Украине
Зеленский разочаровался в решениях ЕС по Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Зеленский разочаровался в решениях ЕС по Украине
Владимир Зеленский заявил после встречи лидеров ЕС, что разочарован решениями собравшихся по Украине, считает их недостаточными. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:29
2022-03-11T16:29
2022-03-11T17:00
в мире
гитанас науседа
европа
франция
литва
евросоюз
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил после встречи лидеров ЕС, что разочарован решениями собравшихся по Украине, считает их недостаточными.Ранее в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил перед началом второго дня неформального европейского саммита во Франции, что лидеры Евросоюза не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС."Вчера прошла очень важная встреча лидеров стран ЕС. Долгая, предметная, мы знаем, что говорили на этой встрече все лидеры. Кто говорил конкретно, кто нас поддерживал, а кто молчал, а кто старался, чтобы формулировки были все-таки недостаточными для Украины, Европы и нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто. Нужно сильнее, это не то, чего мы ждем", - сказал он в своем видеоообращении.Зеленский добавил, что нужно, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов, европейских народов."Мы же знаем это настроение, они знают это настроение, каждый политик хорошо знает. В разных странах цифры, они не одинаковые. Но опросы есть, поддержка большая есть, не менее 60% за. Это преобладающее большинство, чтобы Украина была частью Европы", - отметил он.Он добавил, что решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень еврокомиссий для реализации, для конкретных процедур. "ЕС должен сделать больше. Должен сделать больше для нас, для Украины и для себя. Мы этого ждем", - отметил он.
https://ria.ru/20220310/psaki-1777567045.html
https://ria.ru/20220310/neytralitet-1777452482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гитанас науседа, европа, франция, литва, евросоюз, владимир зеленский, украина
16:29 11.03.2022 (обновлено: 17:00 11.03.2022)
Зеленский разочаровался в решениях ЕС по Украине
Президент Зеленский призвал Евросоюз делать больше для членства Украины
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил после встречи лидеров ЕС, что разочарован решениями собравшихся по Украине, считает их недостаточными.
Ранее в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа
заявил перед началом второго дня неформального европейского саммита во Франции
, что лидеры Евросоюза
не смогли договориться о предоставлении Украине
статуса кандидата в члены ЕС.
"Вчера прошла очень важная встреча лидеров стран ЕС. Долгая, предметная, мы знаем, что говорили на этой встрече все лидеры. Кто говорил конкретно, кто нас поддерживал, а кто молчал, а кто старался, чтобы формулировки были все-таки недостаточными для Украины, Европы
и нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто. Нужно сильнее, это не то, чего мы ждем", - сказал он в своем видеоообращении.
Зеленский добавил, что нужно, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов, европейских народов.
"Мы же знаем это настроение, они знают это настроение, каждый политик хорошо знает. В разных странах цифры, они не одинаковые. Но опросы есть, поддержка большая есть, не менее 60% за. Это преобладающее большинство, чтобы Украина была частью Европы", - отметил он.
Он добавил, что решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень еврокомиссий для реализации, для конкретных процедур. "ЕС должен сделать больше. Должен сделать больше для нас, для Украины и для себя. Мы этого ждем", - отметил он.