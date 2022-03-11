https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777695955.html

Зеленский разочаровался в решениях ЕС по Украине

Зеленский разочаровался в решениях ЕС по Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Зеленский разочаровался в решениях ЕС по Украине

Владимир Зеленский заявил после встречи лидеров ЕС, что разочарован решениями собравшихся по Украине, считает их недостаточными. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:29

2022-03-11T16:29

2022-03-11T17:00

в мире

гитанас науседа

европа

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литва

евросоюз

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил после встречи лидеров ЕС, что разочарован решениями собравшихся по Украине, считает их недостаточными.Ранее в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил перед началом второго дня неформального европейского саммита во Франции, что лидеры Евросоюза не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС."Вчера прошла очень важная встреча лидеров стран ЕС. Долгая, предметная, мы знаем, что говорили на этой встрече все лидеры. Кто говорил конкретно, кто нас поддерживал, а кто молчал, а кто старался, чтобы формулировки были все-таки недостаточными для Украины, Европы и нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто. Нужно сильнее, это не то, чего мы ждем", - сказал он в своем видеоообращении.Зеленский добавил, что нужно, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов, европейских народов."Мы же знаем это настроение, они знают это настроение, каждый политик хорошо знает. В разных странах цифры, они не одинаковые. Но опросы есть, поддержка большая есть, не менее 60% за. Это преобладающее большинство, чтобы Украина была частью Европы", - отметил он.Он добавил, что решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень еврокомиссий для реализации, для конкретных процедур. "ЕС должен сделать больше. Должен сделать больше для нас, для Украины и для себя. Мы этого ждем", - отметил он.

https://ria.ru/20220310/psaki-1777567045.html

https://ria.ru/20220310/neytralitet-1777452482.html

европа

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, гитанас науседа, европа, франция, литва, евросоюз, владимир зеленский, украина