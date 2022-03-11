Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777619756.html
Украинский депутат заявил, что Зеленский давно находится за границей
Украинский депутат заявил, что Зеленский давно находится за границей - РИА Новости, 11.03.2022
Украинский депутат заявил, что Зеленский давно находится за границей
Украинский оппозиционный депутат Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда "продолжает записывать свои воззвания". РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:30
2022-03-11T11:47
в мире
украина
илья кива
владимир зеленский
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинский оппозиционный депутат Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда "продолжает записывать свои воззвания"."Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать свои воззвания", - говорится в сообщении Кивы в Telegram-канале.По его словам, руководители западных стран "только имитируют поддержку" - причем в большей степени "для своего избирателя".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/konfiskatsiya-1777586818.html
https://ria.ru/20220310/izrail-1777392594.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f9a280b06bd884c14eaeb007d3a32cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, илья кива, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
11:30 11.03.2022 (обновлено: 11:47 11.03.2022)
 
Украинский депутат заявил, что Зеленский давно находится за границей

Депутат Рады Кива заявил, что президент Украины Зеленский давно находится за границей

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинский оппозиционный депутат Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда "продолжает записывать свои воззвания".
"Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать свои воззвания", - говорится в сообщении Кивы в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
07:35
В Крыму пригрозили Зеленскому ответными мерами по конфискации имущества
По его словам, руководители западных стран "только имитируют поддержку" - причем в большей степени "для своего избирателя".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 05:23
СМИ: Зеленскому не дали обратиться к израильским депутатам
 
В миреУкраинаИлья КиваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала