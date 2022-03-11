https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777619756.html

Украинский депутат заявил, что Зеленский давно находится за границей

Украинский депутат заявил, что Зеленский давно находится за границей - РИА Новости, 11.03.2022

Украинский депутат заявил, что Зеленский давно находится за границей

Украинский оппозиционный депутат Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда "продолжает записывать свои воззвания". РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:30

2022-03-11T11:30

2022-03-11T11:47

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинский оппозиционный депутат Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда "продолжает записывать свои воззвания"."Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать свои воззвания", - говорится в сообщении Кивы в Telegram-канале.По его словам, руководители западных стран "только имитируют поддержку" - причем в большей степени "для своего избирателя".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/konfiskatsiya-1777586818.html

https://ria.ru/20220310/izrail-1777392594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, илья кива, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия