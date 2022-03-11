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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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США запретили поставки предметов роскоши в Россию, заявил Байден
США запретили поставки предметов роскоши в Россию, заявил Байден - РИА Новости, 11.03.2022
США запретили поставки предметов роскоши в Россию, заявил Байден
США вводят запрет на поставки в Россию предметов роскоши, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:42
2022-03-11T19:45
сша
россия
джо байден
экономика
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США вводят запрет на поставки в Россию предметов роскоши, заявил американский президент Джо Байден.Он пообещал продолжить вместе с союзниками по "Большой семерке" преследование "коррумпированных российских миллиардеров" и членов их семей."Продолжая охоту за их суперяхтами и курортными домами стоимостью в сотни миллионов долларов, мы собираемся затруднить им покупку продукции высокого уровня, производимой в нашей стране. Мы запрещаем экспорт предметов роскоши в Россию", - сказал Байден в телеобращении к нации.Белый дом позднее пояснил, что запрет относится к дорогим часам, элитному алкоголю, ювелирным изделиям, высокой моде и роскошным автомобилям. Их экспорт в Россию из США оценивается примерно 550 миллионов долларов в год."Элиты, которые обеспечивают функционирование военной машины (президента РФ) Путина, больше не должны иметь возможности пользоваться благами этой системы и транжирить ресурсы российского народа", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777740017.html
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сша, россия, джо байден, экономика, в мире, донецкая народная республика
18:42 11.03.2022 (обновлено: 19:45 11.03.2022)
 
США запретили поставки предметов роскоши в Россию, заявил Байден

Байден заявил, что США вводят запрет на поставки в Россию предметов роскоши

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США вводят запрет на поставки в Россию предметов роскоши, заявил американский президент Джо Байден.
Он пообещал продолжить вместе с союзниками по "Большой семерке" преследование "коррумпированных российских миллиардеров" и членов их семей.
"Продолжая охоту за их суперяхтами и курортными домами стоимостью в сотни миллионов долларов, мы собираемся затруднить им покупку продукции высокого уровня, производимой в нашей стране. Мы запрещаем экспорт предметов роскоши в Россию", - сказал Байден в телеобращении к нации.
Белый дом позднее пояснил, что запрет относится к дорогим часам, элитному алкоголю, ювелирным изделиям, высокой моде и роскошным автомобилям. Их экспорт в Россию из США оценивается примерно 550 миллионов долларов в год.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 18:39
Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними
"Элиты, которые обеспечивают функционирование военной машины (президента РФ) Путина, больше не должны иметь возможности пользоваться благами этой системы и транжирить ресурсы российского народа", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Банкноты 50 долларов США - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 19:26
США запретили поставки в Россию долларовых банкнот
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАРоссияДжо БайденЭкономикаВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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