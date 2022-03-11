https://ria.ru/20220311/zapret-1777740973.html

США запретили поставки предметов роскоши в Россию, заявил Байден

США запретили поставки предметов роскоши в Россию, заявил Байден - РИА Новости, 11.03.2022

США запретили поставки предметов роскоши в Россию, заявил Байден

США вводят запрет на поставки в Россию предметов роскоши, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:42

2022-03-11T18:42

2022-03-11T19:45

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джо байден

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обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США вводят запрет на поставки в Россию предметов роскоши, заявил американский президент Джо Байден.Он пообещал продолжить вместе с союзниками по "Большой семерке" преследование "коррумпированных российских миллиардеров" и членов их семей."Продолжая охоту за их суперяхтами и курортными домами стоимостью в сотни миллионов долларов, мы собираемся затруднить им покупку продукции высокого уровня, производимой в нашей стране. Мы запрещаем экспорт предметов роскоши в Россию", - сказал Байден в телеобращении к нации.Белый дом позднее пояснил, что запрет относится к дорогим часам, элитному алкоголю, ювелирным изделиям, высокой моде и роскошным автомобилям. Их экспорт в Россию из США оценивается примерно 550 миллионов долларов в год."Элиты, которые обеспечивают функционирование военной машины (президента РФ) Путина, больше не должны иметь возможности пользоваться благами этой системы и транжирить ресурсы российского народа", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777740017.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, джо байден, экономика, в мире, донецкая народная республика