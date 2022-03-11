https://ria.ru/20220311/zalozhnik-1777657727.html
В Евпатории мужчина удерживал девушку в гостиничном номере
В Евпатории мужчина удерживал девушку в гостиничном номере - РИА Новости, 11.03.2022
В Евпатории мужчина удерживал девушку в гостиничном номере
Мужчина в Евпатории взял в заложники девушку и, забаррикадировавшись в одном из номеров, угрожал взорвать гостиницу, он задержан, взрывчатки не обнаружено,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:05
2022-03-11T14:05
2022-03-11T14:41
происшествия
евпатория
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Мужчина в Евпатории взял в заложники девушку и, забаррикадировавшись в одном из номеров, угрожал взорвать гостиницу, он задержан, взрывчатки не обнаружено, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."В ходе ведения переговоров преступник потребовал предоставить ему машину, на которой он беспрепятственно уедет вместе с удерживаемым заложником. При попытке сесть в автомобиль злоумышленник был задержан", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина позвонил на номер 112 утром в пятницу и заявил, что "хочет увидеть начальника отдела полиции". В случае невыполнения требований грозился "все взорвать". При этом он забаррикадировался в одном из гостиничных номеров, удерживая в заложниках девушку."Установлено, что указанное лицо является 24-летним жителем города Евпатории. По внешним признакам гражданин находился под сильным наркотическим опьянением. Удерживаемая в заложниках женщина – жительница Евпатории, 1998 года рождения – не пострадала. Взрывчатых веществ на территории здания не обнаружено", - подчеркнули в управлении и добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20210621/sud-1737868396.html
евпатория
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евпатория, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:05 11.03.2022 (обновлено: 14:41 11.03.2022)
В Евпатории мужчина удерживал девушку в гостиничном номере
В Евпатории мужчина удерживал девушку в заложниках в гостиничном номере, его задержали
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Мужчина в Евпатории взял в заложники девушку и, забаррикадировавшись в одном из номеров, угрожал взорвать гостиницу, он задержан, взрывчатки не обнаружено, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"В ходе ведения переговоров преступник потребовал предоставить ему машину, на которой он беспрепятственно уедет вместе с удерживаемым заложником. При попытке сесть в автомобиль злоумышленник был задержан", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчина позвонил на номер 112 утром в пятницу и заявил, что "хочет увидеть начальника отдела полиции". В случае невыполнения требований грозился "все взорвать". При этом он забаррикадировался в одном из гостиничных номеров, удерживая в заложниках девушку.
"Установлено, что указанное лицо является 24-летним жителем города Евпатории
. По внешним признакам гражданин находился под сильным наркотическим опьянением. Удерживаемая в заложниках женщина – жительница Евпатории, 1998 года рождения – не пострадала. Взрывчатых веществ на территории здания не обнаружено", - подчеркнули в управлении и добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.