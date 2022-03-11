https://ria.ru/20220311/zalozhnik-1777657727.html

В Евпатории мужчина удерживал девушку в гостиничном номере

В Евпатории мужчина удерживал девушку в гостиничном номере - РИА Новости, 11.03.2022

В Евпатории мужчина удерживал девушку в гостиничном номере

Мужчина в Евпатории взял в заложники девушку и, забаррикадировавшись в одном из номеров, угрожал взорвать гостиницу, он задержан, взрывчатки не обнаружено,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:05

2022-03-11T14:05

2022-03-11T14:41

происшествия

евпатория

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Мужчина в Евпатории взял в заложники девушку и, забаррикадировавшись в одном из номеров, угрожал взорвать гостиницу, он задержан, взрывчатки не обнаружено, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."В ходе ведения переговоров преступник потребовал предоставить ему машину, на которой он беспрепятственно уедет вместе с удерживаемым заложником. При попытке сесть в автомобиль злоумышленник был задержан", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина позвонил на номер 112 утром в пятницу и заявил, что "хочет увидеть начальника отдела полиции". В случае невыполнения требований грозился "все взорвать". При этом он забаррикадировался в одном из гостиничных номеров, удерживая в заложниках девушку."Установлено, что указанное лицо является 24-летним жителем города Евпатории. По внешним признакам гражданин находился под сильным наркотическим опьянением. Удерживаемая в заложниках женщина – жительница Евпатории, 1998 года рождения – не пострадала. Взрывчатых веществ на территории здания не обнаружено", - подчеркнули в управлении и добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210621/sud-1737868396.html

евпатория

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, евпатория, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)