https://ria.ru/20220311/zaklyuchenie-1777582518.html
ЕС подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в союз
ЕС подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в союз - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в союз
Главы государств и правительств Евросоюза поручили Европейской комиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз, говорится... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T05:58
2022-03-11T05:58
2022-03-11T05:58
в мире
украина
евросоюз
брюссель
молдавия
грузия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза поручили Европейской комиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Версале.Ранее такое решение было принято и по заявке Украины.
https://ria.ru/20220310/podderzhka-1777383949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, брюссель, молдавия, грузия
ЕС подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в союз
Лидеры ЕС поручили подготовить заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в ЕС