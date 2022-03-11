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ЕС подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в союз
ЕС подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в союз - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в союз
Главы государств и правительств Евросоюза поручили Европейской комиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз, говорится... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T05:58
2022-03-11T05:58
в мире
украина
евросоюз
брюссель
молдавия
грузия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза поручили Европейской комиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Версале.Ранее такое решение было принято и по заявке Украины.
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в мире, украина, евросоюз, брюссель, молдавия, грузия
05:58 11.03.2022
 
ЕС подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в союз

Лидеры ЕС поручили подготовить заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза поручили Европейской комиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Версале.

"Совет поручил Европейской комиссии подготовить заключения по заявкам Республики Молдова и Грузии", — говорится в документе.

Ранее такое решение было принято и по заявке Украины.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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