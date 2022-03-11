https://ria.ru/20220311/zaklyuchenie-1777582518.html

ЕС подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в союз

ЕС подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в союз - РИА Новости, 11.03.2022

ЕС подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в союз

Главы государств и правительств Евросоюза поручили Европейской комиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз, говорится... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T05:58

2022-03-11T05:58

2022-03-11T05:58

в мире

украина

евросоюз

брюссель

молдавия

грузия

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза поручили Европейской комиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Версале.Ранее такое решение было принято и по заявке Украины.

https://ria.ru/20220310/podderzhka-1777383949.html

украина

брюссель

молдавия

грузия

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, евросоюз, брюссель, молдавия, грузия