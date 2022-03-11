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В Загребе с неба упал неизвестный объект, был слышен звук взрыва
В Загребе с неба упал неизвестный объект, был слышен звук взрыва - РИА Новости, 11.03.2022
В Загребе с неба упал неизвестный объект, был слышен звук взрыва
Неустановленный объект упал в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен, отмечается в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:04
2022-03-11T14:03
в мире
загреб
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БЕЛГРАД, 11 мар — РИА Новости. Неустановленный объект упал в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен, отмечается в сообщении пресс-службы МВД республики."После 23:00 (01:00 мск пятницы. — Прим. ред.) управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта", — рассказали в ведомстве. На место происшествия отправили полицейских, которые нашли воронку на улице Ярунской. Возле нее также находились два парашюта.Отмечается, что несколько автомобилей поблизости получили повреждения, пострадавших нет. Район оцепили, сейчас там работают эксперты. Полиция призвала СМИ не распространять непроверенную информацию.Как сообщил портал Index, этим объектом может быть украинский беспилотник советского производства."Специалист по авиации и редактор рубрики The War Zone на портале The Drive Тайлер Роговэй (Tyler Rogoway) указал, что на основании детально изученных фото и видео с места происшествия в Загребе считает: в столице Хорватии упал советский БПЛА Ту-141, который прилетел с Украины", — отмечает издание.СМИ также сообщали, что на обломках объекта якобы замечены надписи на кириллице и даже изображение красной звезды.
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в мире, загреб
10:04 11.03.2022 (обновлено: 14:03 11.03.2022)
 
В Загребе с неба упал неизвестный объект, был слышен звук взрыва

В Загребе с неба упал неизвестный объект, полиция выясняет обстоятельства

© AFP 2022Место падения неустановленного объекта в Загребе. 11 марта 2022
Место падения неустановленного объекта в Загребе. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022
Место падения неустановленного объекта в Загребе. 11 марта 2022
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 мар — РИА Новости. Неустановленный объект упал в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен, отмечается в сообщении пресс-службы МВД республики.
"После 23:00 (01:00 мск пятницы. — Прим. ред.) управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта", — рассказали в ведомстве.
На место происшествия отправили полицейских, которые нашли воронку на улице Ярунской. Возле нее также находились два парашюта.
Отмечается, что несколько автомобилей поблизости получили повреждения, пострадавших нет. Район оцепили, сейчас там работают эксперты. Полиция призвала СМИ не распространять непроверенную информацию.
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Как сообщил портал Index, этим объектом может быть украинский беспилотник советского производства.
"Специалист по авиации и редактор рубрики The War Zone на портале The Drive Тайлер Роговэй (Tyler Rogoway) указал, что на основании детально изученных фото и видео с места происшествия в Загребе считает: в столице Хорватии упал советский БПЛА Ту-141, который прилетел с Украины", — отмечает издание.
СМИ также сообщали, что на обломках объекта якобы замечены надписи на кириллице и даже изображение красной звезды.
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