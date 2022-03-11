10:04 11.03.2022 (обновлено: 14:03 11.03.2022)
В Загребе с неба упал неизвестный объект, был слышен звук взрыва
В Загребе с неба упал неизвестный объект, полиция выясняет обстоятельства
Место падения неустановленного объекта в Загребе. 11 марта 2022
БЕЛГРАД, 11 мар — РИА Новости. Неустановленный объект упал в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен, отмечается в сообщении пресс-службы МВД республики.
"После 23:00 (01:00 мск пятницы. — Прим. ред.) управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта", — рассказали в ведомстве.
На место происшествия отправили полицейских, которые нашли воронку на улице Ярунской. Возле нее также находились два парашюта.
Отмечается, что несколько автомобилей поблизости получили повреждения, пострадавших нет. Район оцепили, сейчас там работают эксперты. Полиция призвала СМИ не распространять непроверенную информацию.
Как сообщил портал Index, этим объектом может быть украинский беспилотник советского производства.
"Специалист по авиации и редактор рубрики The War Zone на портале The Drive Тайлер Роговэй (Tyler Rogoway) указал, что на основании детально изученных фото и видео с места происшествия в Загребе считает: в столице Хорватии упал советский БПЛА Ту-141, который прилетел с Украины", — отмечает издание.
СМИ также сообщали, что на обломках объекта якобы замечены надписи на кириллице и даже изображение красной звезды.