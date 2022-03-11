https://ria.ru/20220311/zaderzhanie-1777717853.html

В Домодедово задержали мужчину, стрелявшего из окна

В Домодедово задержали мужчину, стрелявшего из окна - РИА Новости, 11.03.2022

В Домодедово задержали мужчину, стрелявшего из окна

СОБР задержал мужчину, устроившего стрельбу из окна в подмосковном Домодедово, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:35

2022-03-11T17:35

2022-03-11T17:48

происшествия

московская область (подмосковье)

домодедово

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СОБР задержал мужчину, устроившего стрельбу из окна в подмосковном Домодедово, сообщается на сайте МВД Медиа.Его ранили, больше никто не пострадал."Сотрудниками полиции совместно с бойцами СОБР "Булат" ГУ Росгвардии по Московской области стрелявший был блокирован и задержан. Мужчина получил ранение и будет доставлен в медицинское учреждение. В результате инцидента жители, прохожие и сотрудники правоохранительных органов не пострадали", — отмечается на портале ведомства.Об инциденте изначально сообщила женщина-вахтер из дома 7 по улице Королева в микрорайоне "Авиационный". По ее словам, мужчина угрожал ей топором, после чего закрылся в своей квартире. На место происшествия прибыли полицейские, открыть дверь мужчина отказался и трижды выстрелил из окна.

https://ria.ru/20220311/politsiya-1777619959.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), домодедово, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)