Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/zaderzhanie-1777717853.html
В Домодедово задержали мужчину, стрелявшего из окна
В Домодедово задержали мужчину, стрелявшего из окна - РИА Новости, 11.03.2022
В Домодедово задержали мужчину, стрелявшего из окна
СОБР задержал мужчину, устроившего стрельбу из окна в подмосковном Домодедово, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:35
2022-03-11T17:48
происшествия
московская область (подмосковье)
домодедово
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СОБР задержал мужчину, устроившего стрельбу из окна в подмосковном Домодедово, сообщается на сайте МВД Медиа.Его ранили, больше никто не пострадал."Сотрудниками полиции совместно с бойцами СОБР "Булат" ГУ Росгвардии по Московской области стрелявший был блокирован и задержан. Мужчина получил ранение и будет доставлен в медицинское учреждение. В результате инцидента жители, прохожие и сотрудники правоохранительных органов не пострадали", — отмечается на портале ведомства.Об инциденте изначально сообщила женщина-вахтер из дома 7 по улице Королева в микрорайоне "Авиационный". По ее словам, мужчина угрожал ей топором, после чего закрылся в своей квартире. На место происшествия прибыли полицейские, открыть дверь мужчина отказался и трижды выстрелил из окна.
https://ria.ru/20220311/politsiya-1777619959.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:249:2398:2048_1920x0_80_0_0_af5386a9c2bf6fa8fea93d14fc9ab2f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), домодедово, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
17:35 11.03.2022 (обновлено: 17:48 11.03.2022)
 
В Домодедово задержали мужчину, стрелявшего из окна

СОБР задержал дебошира, стрелявшего из окна в подмосковном Домодедово, он ранен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СОБР задержал мужчину, устроившего стрельбу из окна в подмосковном Домодедово, сообщается на сайте МВД Медиа.
Его ранили, больше никто не пострадал.
"Сотрудниками полиции совместно с бойцами СОБР "Булат" ГУ Росгвардии по Московской области стрелявший был блокирован и задержан. Мужчина получил ранение и будет доставлен в медицинское учреждение. В результате инцидента жители, прохожие и сотрудники правоохранительных органов не пострадали", — отмечается на портале ведомства.
Об инциденте изначально сообщила женщина-вахтер из дома 7 по улице Королева в микрорайоне "Авиационный". По ее словам, мужчина угрожал ей топором, после чего закрылся в своей квартире. На место происшествия прибыли полицейские, открыть дверь мужчина отказался и трижды выстрелил из окна.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 11:31
Полиция нашла мужчину, стрелявшего по собаке в Дзержинске
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ДомодедовоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала