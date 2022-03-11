https://ria.ru/20220311/zaderzhanie-1777717853.html
В Домодедово задержали мужчину, стрелявшего из окна
В Домодедово задержали мужчину, стрелявшего из окна - РИА Новости, 11.03.2022
В Домодедово задержали мужчину, стрелявшего из окна
СОБР задержал мужчину, устроившего стрельбу из окна в подмосковном Домодедово, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:35
2022-03-11T17:35
2022-03-11T17:48
происшествия
московская область (подмосковье)
домодедово
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СОБР задержал мужчину, устроившего стрельбу из окна в подмосковном Домодедово, сообщается на сайте МВД Медиа.Его ранили, больше никто не пострадал."Сотрудниками полиции совместно с бойцами СОБР "Булат" ГУ Росгвардии по Московской области стрелявший был блокирован и задержан. Мужчина получил ранение и будет доставлен в медицинское учреждение. В результате инцидента жители, прохожие и сотрудники правоохранительных органов не пострадали", — отмечается на портале ведомства.Об инциденте изначально сообщила женщина-вахтер из дома 7 по улице Королева в микрорайоне "Авиационный". По ее словам, мужчина угрожал ей топором, после чего закрылся в своей квартире. На место происшествия прибыли полицейские, открыть дверь мужчина отказался и трижды выстрелил из окна.
https://ria.ru/20220311/politsiya-1777619959.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), домодедово, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
17:35 11.03.2022 (обновлено: 17:48 11.03.2022)
В Домодедово задержали мужчину, стрелявшего из окна
СОБР задержал дебошира, стрелявшего из окна в подмосковном Домодедово, он ранен