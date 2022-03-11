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Двое детей подорвались на старом снаряде в Приморском крае
Двое детей подорвались на старом снаряде в Приморском крае - РИА Новости, 11.03.2022
Двое детей подорвались на старом снаряде в Приморском крае
Один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморского края, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:18
2022-03-11T15:48
происшествия
приморский край
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате подрыва найденного старого снаряда в населенном пункте Владимировка пострадали двое детей, один из них погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, второй пострадавший - ребенок 2010 года рождения - доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.Как сообщает краевая прокуратура, дети "в результате неосторожного обращения с взрывоопасными веществами неустановленного происхождения спровоцировали их детонацию" во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок травмирован.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура также даст оценку исполнению законодательства о полноте мер по воспитанию и уходу за детьми, принимаемых законными представителями, а также деятельности органов системы профилактики.
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происшествия, приморский край
15:18 11.03.2022 (обновлено: 15:48 11.03.2022)
 
Двое детей подорвались на старом снаряде в Приморском крае

Один ребенок погиб и один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда в Приморье

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате подрыва найденного старого снаряда в населенном пункте Владимировка пострадали двое детей, один из них погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, второй пострадавший - ребенок 2010 года рождения - доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщает краевая прокуратура, дети "в результате неосторожного обращения с взрывоопасными веществами неустановленного происхождения спровоцировали их детонацию" во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок травмирован.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура также даст оценку исполнению законодательства о полноте мер по воспитанию и уходу за детьми, принимаемых законными представителями, а также деятельности органов системы профилактики.
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