https://ria.ru/20220311/vzryv-1777678226.html

Двое детей подорвались на старом снаряде в Приморском крае

Двое детей подорвались на старом снаряде в Приморском крае - РИА Новости, 11.03.2022

Двое детей подорвались на старом снаряде в Приморском крае

Один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморского края, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:18

2022-03-11T15:18

2022-03-11T15:48

происшествия

приморский край

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате подрыва найденного старого снаряда в населенном пункте Владимировка пострадали двое детей, один из них погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, второй пострадавший - ребенок 2010 года рождения - доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.Как сообщает краевая прокуратура, дети "в результате неосторожного обращения с взрывоопасными веществами неустановленного происхождения спровоцировали их детонацию" во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок травмирован.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура также даст оценку исполнению законодательства о полноте мер по воспитанию и уходу за детьми, принимаемых законными представителями, а также деятельности органов системы профилактики.

https://ria.ru/20201021/boepripas-1580760050.html

приморский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, приморский край