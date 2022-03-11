https://ria.ru/20220311/vstuplenie-1777727273.html
Макрон заявил о невозможности ускоренного вступления Украины в ЕС
Макрон заявил о невозможности ускоренного вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 11.03.2022
Макрон заявил о невозможности ускоренного вступления Украины в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что невозможно говорить об ускоренной процедуре вступления в ЕС Украины, где происходят боевые действия. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:02
2022-03-11T18:02
2022-03-11T18:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
эммануэль макрон
франция
евросоюз
донецкая народная республика
россия
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что невозможно говорить об ускоренной процедуре вступления в ЕС Украины, где происходят боевые действия."Вчера Совет Евросоюза послал четкий и ясный сигнал по поводу европейской судьбы и европейского пути Украины, без какой-либо двусмысленности. Но можем ли мы иметь ускоренную или особую процедуру со страной, где идет война, несмотря ни на какие критерии? Ответ: нет", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммитам ЕС в Версале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777695955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, эммануэль макрон, франция, евросоюз, донецкая народная республика, россия, версаль
18:02 11.03.2022 (обновлено: 18:10 11.03.2022)
Макрон заявил о невозможности ускоренного вступления Украины в ЕС
Макрон: говорить об ускоренном вступлении Украины в ЕС нельзя, пока идут боевые действия