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В Госдуме заявили, что информационная война против России достигла пика
В Госдуме заявили, что информационная война против России достигла пика - РИА Новости, 11.03.2022
В Госдуме заявили, что информационная война против России достигла пика
Информационная война, развернутая против России несколько лет назад, сегодня достигла пика, принимая "самые уродливые и циничные формы", заявил первый замглавы... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:21
2022-03-11T14:21
2022-03-11T14:21
владимир путин
в мире
госдума рф
алексей чепа
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Информационная война, развернутая против России несколько лет назад, сегодня достигла пика, принимая "самые уродливые и циничные формы", заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Нам была объявлена информационная война, причем она была объявлена несколько лет назад, но она вышла в пик. С помощью этой войны были созданы такие условия, когда президенту России Владимиру Путину ничего не оставалось делать, как объявить эту спецоперацию. Эта информационная война, которая постепенно перешла после холодной войны, сегодня она принимает самые уродливые самые циничные формы", - сказал Чепа в ходе пресс-конференции.По словам депутата, сегодня развернута "колоссальная пропагандистская работа" с целью очернить действия российской армии и искажения истинных картин ведения специальной операции.
https://ria.ru/20220304/informatsiya-1776528206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, госдума рф, алексей чепа
В Госдуме заявили, что информационная война против России достигла пика
Депутат Госдумы Чепа заявил, что информационная война против России достигла пика