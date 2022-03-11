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В Госдуме заявили, что информационная война против России достигла пика
В Госдуме заявили, что информационная война против России достигла пика - РИА Новости, 11.03.2022
В Госдуме заявили, что информационная война против России достигла пика
Информационная война, развернутая против России несколько лет назад, сегодня достигла пика, принимая "самые уродливые и циничные формы", заявил первый замглавы... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:21
2022-03-11T14:21
владимир путин
в мире
госдума рф
алексей чепа
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Информационная война, развернутая против России несколько лет назад, сегодня достигла пика, принимая "самые уродливые и циничные формы", заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Нам была объявлена информационная война, причем она была объявлена несколько лет назад, но она вышла в пик. С помощью этой войны были созданы такие условия, когда президенту России Владимиру Путину ничего не оставалось делать, как объявить эту спецоперацию. Эта информационная война, которая постепенно перешла после холодной войны, сегодня она принимает самые уродливые самые циничные формы", - сказал Чепа в ходе пресс-конференции.По словам депутата, сегодня развернута "колоссальная пропагандистская работа" с целью очернить действия российской армии и искажения истинных картин ведения специальной операции.
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владимир путин, в мире, госдума рф, алексей чепа
14:21 11.03.2022
 
В Госдуме заявили, что информационная война против России достигла пика

Депутат Госдумы Чепа заявил, что информационная война против России достигла пика

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Информационная война, развернутая против России несколько лет назад, сегодня достигла пика, принимая "самые уродливые и циничные формы", заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Нам была объявлена информационная война, причем она была объявлена несколько лет назад, но она вышла в пик. С помощью этой войны были созданы такие условия, когда президенту России Владимиру Путину ничего не оставалось делать, как объявить эту спецоперацию. Эта информационная война, которая постепенно перешла после холодной войны, сегодня она принимает самые уродливые самые циничные формы", - сказал Чепа в ходе пресс-конференции.
По словам депутата, сегодня развернута "колоссальная пропагандистская работа" с целью очернить действия российской армии и искажения истинных картин ведения специальной операции.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:25Медиавойны
Матвиенко назвала информационную войну с Россией ковровыми бомбардировками
 
Владимир ПутинВ миреГосдума РФАлексей Чепа
 
 
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