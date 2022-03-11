18:44 11.03.2022 (обновлено: 19:20 11.03.2022)
В Волновахе не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов ВСУ
В Волновахе не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны ВСУ
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В Волновахе, которая была в пятницу отбита у украинских националистов силами Донецкой народной республики, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск, разрушения колоссальные, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как сообщалось ранее, нацбаты Украины неоднократно обстреливали жилой сектор в Волновахе. Также украинские националисты срывали эвакуацию мирных жителей из города, прикрывались ими как "живым щитом". Зафиксирован случай расстрела мирных граждан, пытавшихся выйти из города с белым флагом.
"Горит газопровод, нет ни одного целого здания в Волновахе, разрушения колоссальные. Сопротивление было упорнейшим, это видно, до сих пор слышна стрельба", - сказал журналист.
Корреспондент пообщался с местными жителями, которые вышли после боя из подвала своего одноэтажного дома (в Волновахе в основном частные одно- и двухэтажные дома).
Две девушки рассказали, что им было страшно, но бой в самой деревне длился "недолго, может, минут 20". Они отметили, что еды у них нет, рассчитывают, что их накормят солдаты ДНР.
"Обстрелы закончились. Мне кажется, эта ночь вообще самая спокойная была", - добавила одна из местных жительниц.
У их дома лежит башня подбитого украинского танка Т-64Б. У бронемашины сдетонировал боекомплект и башню отбросило от танка на пару десятков метров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.