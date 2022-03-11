https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777651240.html

Басурин назвал главные задачи военных в Волновахе

Басурин назвал главные задачи военных в Волновахе - РИА Новости, 11.03.2022

Басурин назвал главные задачи военных в Волновахе

Главная задача, стоящая перед военными ДНР в Волновахе, - это разминирование города и задержание оставшихся в нем украинских военных, заявил представитель... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:35

2022-03-11T13:35

2022-03-11T13:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эдуард басурин

волноваха

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главная задача, стоящая перед военными ДНР в Волновахе, - это разминирование города и задержание оставшихся в нем украинских военных, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."На данный момент 99% Волновахи - вопрос закрыт. Один процент, в чем он заключается: надо разминировать территорию и все-таки проверить, особенно частный сектор. Потому что те наемники и нацисты, которые там находились, им деваться некуда было, они где-то попрятались. Их нужно всех найти, выловить и предать суду. Я думаю, это самое главное", - сказал он в эфире "Россия 1".Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР, который пытаются взять под контроль вооруженные силы республики. Пятого марта в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.Он также добавил, что с установлением контроля ДНР над Волновахой для украинских сил теперь перекрыт выход к Мариуполю со стороны города Днепр.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/donbass-1777641202.html

волноваха

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эдуард басурин, волноваха