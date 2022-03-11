https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777595397.html

Басурин прокомментировал освобождение Волновахи

Басурин прокомментировал освобождение Волновахи - РИА Новости, 11.03.2022

Басурин прокомментировал освобождение Волновахи

Освобождение Волновахи - это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:11

2022-03-11T09:11

2022-03-11T09:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

волноваха

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Освобождение Волновахи - это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Взяли опорный пункт украинских военных, который находился между Донецком и Мариуполем, сопротивление было очень серьезное. Но это маленькая победа, которая приведет к большой победе взятия Мариуполя", - сказал он в эфире "Россия 24".Он уточнил, что дух украинских военных теперь будет сломлен, потому что они убедились, что на помощь к ним никто не придёт.

https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html

мариуполь

волноваха

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, волноваха, донецкая народная республика