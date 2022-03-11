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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777595397.html
Басурин прокомментировал освобождение Волновахи
Басурин прокомментировал освобождение Волновахи - РИА Новости, 11.03.2022
Басурин прокомментировал освобождение Волновахи
Освобождение Волновахи - это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:11
2022-03-11T09:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
волноваха
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Освобождение Волновахи - это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Взяли опорный пункт украинских военных, который находился между Донецком и Мариуполем, сопротивление было очень серьезное. Но это маленькая победа, которая приведет к большой победе взятия Мариуполя", - сказал он в эфире "Россия 24".Он уточнил, что дух украинских военных теперь будет сломлен, потому что они убедились, что на помощь к ним никто не придёт.
https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html
мариуполь
волноваха
донецкая народная республика
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в мире, мариуполь, волноваха, донецкая народная республика
09:11 11.03.2022 (обновлено: 09:33 11.03.2022)
 
Басурин прокомментировал освобождение Волновахи

Басурин: освобождение Волновахи поможет установлению контроля над Мариуполем

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская гаубица 2С1 "Гвоздика" народной милиции ДНР на дороге под Волновахой
Самоходная артиллерийская гаубица 2С1 Гвоздика народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Освобождение Волновахи - это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Взяли опорный пункт украинских военных, который находился между Донецком и Мариуполем, сопротивление было очень серьезное. Но это маленькая победа, которая приведет к большой победе взятия Мариуполя", - сказал он в эфире "Россия 24".
Он уточнил, что дух украинских военных теперь будет сломлен, потому что они убедились, что на помощь к ним никто не придёт.
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР освободили Волноваху
 
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