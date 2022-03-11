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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html
Войска ДНР освободили Волноваху
Войска ДНР освободили Волноваху - РИА Новости, 11.03.2022
Войска ДНР освободили Волноваху
Войска ДНР взяли город Волноваху, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:53
2022-03-11T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
волноваха
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Войска ДНР взяли город Волноваху, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировкой войск Донецкой народной республики освобожден город Волноваха", — сказал он.Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение вглубь составило до шести километров, добавил генерал.Конашенков подчеркнул, что "подразделения Народной милиции Донецкой республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров".Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров.По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов, а освобождение Волновахи он назвал маленькой победой, которая приведет к взятию Мариуполя.
https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777324338.html
волноваха
донецкая народная республика
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в мире, волноваха, донецкая народная республика, мариуполь
08:53 11.03.2022 (обновлено: 11:49 11.03.2022)
 
Войска ДНР освободили Волноваху

Представитель Минобороны Конашенков: войска ДНР освободили город Волноваху

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкТанки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Войска ДНР взяли город Волноваху, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировкой войск Донецкой народной республики освобожден город Волноваха", — сказал он.
Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение вглубь составило до шести километров, добавил генерал.
Конашенков подчеркнул, что "подразделения Народной милиции Донецкой республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров".
Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров.
По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов, а освобождение Волновахи он назвал маленькой победой, которая приведет к взятию Мариуполя.
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 17:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР и ЛНР освободили еще восемь населенных пунктов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВолновахаДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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