https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html
Войска ДНР освободили Волноваху
Войска ДНР освободили Волноваху - РИА Новости, 11.03.2022
Войска ДНР освободили Волноваху
Войска ДНР взяли город Волноваху, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:53
2022-03-11T08:53
2022-03-11T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
волноваха
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Войска ДНР взяли город Волноваху, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировкой войск Донецкой народной республики освобожден город Волноваха", — сказал он.Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение вглубь составило до шести километров, добавил генерал.Конашенков подчеркнул, что "подразделения Народной милиции Донецкой республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров".Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров.По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов, а освобождение Волновахи он назвал маленькой победой, которая приведет к взятию Мариуполя.
https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777324338.html
волноваха
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волноваха, донецкая народная республика, мариуполь
08:53 11.03.2022 (обновлено: 11:49 11.03.2022)
Войска ДНР освободили Волноваху
Представитель Минобороны Конашенков: войска ДНР освободили город Волноваху
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Войска ДНР взяли город Волноваху, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировкой войск Донецкой народной республики
освобожден город Волноваха", — сказал он.
Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение вглубь составило до шести километров, добавил генерал.
Конашенков подчеркнул, что "подразделения Народной милиции Донецкой республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе
, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров".
Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров.
По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов, а освобождение Волновахи он назвал маленькой победой, которая приведет к взятию Мариуполя.