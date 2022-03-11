https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html

Войска ДНР освободили Волноваху

Войска ДНР освободили Волноваху - РИА Новости, 11.03.2022

Войска ДНР освободили Волноваху

Войска ДНР взяли город Волноваху, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:53

2022-03-11T08:53

2022-03-11T11:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

волноваха

донецкая народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Войска ДНР взяли город Волноваху, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировкой войск Донецкой народной республики освобожден город Волноваха", — сказал он.Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение вглубь составило до шести километров, добавил генерал.Конашенков подчеркнул, что "подразделения Народной милиции Донецкой республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров".Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров.По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов, а освобождение Волновахи он назвал маленькой победой, которая приведет к взятию Мариуполя.

https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777324338.html

волноваха

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, волноваха, донецкая народная республика, мариуполь