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Вылезли "подснежники". Какие опасности поджидают на дорогах весной
Вылезли "подснежники". Какие опасности поджидают на дорогах весной - РИА Новости, 11.03.2022
Вылезли "подснежники". Какие опасности поджидают на дорогах весной
О чем нужно вспомнить российским водителям весной, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T04:15
2022-03-11T04:15
2022-03-11T04:15
общество
авто
россия
ян хайцеэр
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. О чем нужно вспомнить российским водителям весной, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Многие россияне не пользуются автомобилями зимой, они садятся за руль только с наступлением весны. Такие автолюбители-"подснежники" могут создавать аварийные ситуации на дорогах, поскольку за время простоя своих машин утрачивают навыки вождения, предупредил он.По словам эксперта, распознать "подснежника" можно по неуверенным маневрам и слишком низкой скорости. Нужно стараться предугадывать действия таких участников движения и "держаться от них подальше", продолжил эксперт.Водителям, которые садятся за руль после долгого перерыва, Хайцеэр рекомендует не сразу выезжать на оживленные магистрали, а сначала потренироваться на тех улицах, где встречается мало машин. Кроме того, имеет смысл временно повесить на заднее стекло опознавательный знак "Начинающий водитель", полагает эксперт."Людям, которые делают большой перерыв, нужно не сразу врываться в пучину потока, а попробовать покататься по дорогам, где мало машин, чтобы вернуть навык. Таким людям я бы дополнительно на время повесил (на заднее стекло автомобиля, — Прим. ред.) знак начинающего водителя, чтобы другим участникам дорожного движения, которые окружают его, было понятно, чего ожидать", — посоветовал Хайцеэр.Уверенность возвращается к "подснежникам" не ранее, чем через десять дней управления автомобилем, добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, авто, россия, ян хайцеэр
Вылезли "подснежники". Какие опасности поджидают на дорогах весной
Эксперт Хайцеэр: водители-"подснежники" могут создавать аварийные ситуации на дорогах
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
О чем нужно вспомнить российским водителям весной, рассказал в интервью радио Sputnik
вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Многие россияне не пользуются автомобилями зимой, они садятся за руль только с наступлением весны. Такие автолюбители-"подснежники" могут создавать аварийные ситуации на дорогах, поскольку за время простоя своих машин утрачивают навыки вождения, предупредил он.
"За зиму, а зима в России долгая, навык теряется, внимание рассеивается, и надо войти в какую-то норму. "Подснежники" ближе к начинающим водителям, поскольку опыт утрачивается", — считает Хайцеэр.
По словам эксперта, распознать "подснежника" можно по неуверенным маневрам и слишком низкой скорости. Нужно стараться предугадывать действия таких участников движения и "держаться от них подальше", продолжил эксперт.
"Возможны маневры, которые могут представлять некую опасность. Стоит держаться от них подальше, соблюдать дистанцию, насколько возможно, пытаться предугадать их движение. Так вы обезопасите себя от аварийных ситуаций", — пояснил он.
Водителям, которые садятся за руль после долгого перерыва, Хайцеэр рекомендует не сразу выезжать на оживленные магистрали, а сначала потренироваться на тех улицах, где встречается мало машин. Кроме того, имеет смысл временно повесить на заднее стекло опознавательный знак "Начинающий водитель", полагает эксперт.
"Людям, которые делают большой перерыв, нужно не сразу врываться в пучину потока, а попробовать покататься по дорогам, где мало машин, чтобы вернуть навык. Таким людям я бы дополнительно на время повесил (на заднее стекло автомобиля, — Прим. ред.) знак начинающего водителя, чтобы другим участникам дорожного движения, которые окружают его, было понятно, чего ожидать", — посоветовал Хайцеэр.
Уверенность возвращается к "подснежникам" не ранее, чем через десять дней управления автомобилем, добавил он.