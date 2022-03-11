https://ria.ru/20220311/veschanie-1777689855.html

Немецкие ARD и ZDF возобновили вещание из студий в Москве

Немецкие ARD и ZDF возобновили вещание из студий в Москве - РИА Новости, 11.03.2022

Немецкие ARD и ZDF возобновили вещание из студий в Москве

Немецкие общественные телерадиовещательная корпорации ARD и ZDF возобновляют вещание из московских студий после недельной паузы, сообщают компании в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:10

2022-03-11T16:10

2022-03-11T16:14

владимир путин

донецкая народная республика

москва

вооруженные силы рф

ard

санкции в отношении россии

россия

общество

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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Немецкие общественные телерадиовещательная корпорации ARD и ZDF возобновляют вещание из московских студий после недельной паузы, сообщают компании в пресс-релизе."ARD и ZDF в ближайшие дни возобновляют вещание из своих студий в Москве. Оно было временно приостановлено на прошедших выходных, чтобы изучить последствия нового закона по СМИ в России, который помимо прочего штрафует за фальшивую, с точки зрения российского правительства, информацию о российских вооруженных силах и войне на Украине. По итогам анализа ARD и ZDF в контакте с партнерами Союзе европейских вещателей приняли решение возобновить освещение из студии в Москве политической, экономической и общественной ситуации в России, а о военной ситуации на Украине вещать из других локаций", - говорится в документе.Московские корреспонденты телеканалов будут сообщать о принимаемых российскими властями решениях, а также об общественной реакции, в том числе протестах против спецоперации, реакции российских элит, конкретном влиянии санкций на повседневную жизнь. При этом, добавляется в пресс-релизе, ARD и ZDF могут сделать новую оценку ситуации по условиям работы в стране.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/putin-1777676794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, донецкая народная республика, москва, вооруженные силы рф, ard, санкции в отношении россии, россия, общество