Конфликт на Украине можно разрешить дипломатией, заявила вице-президент США
Вице-президент США Харрис считает, что конфликт на Украине можно разрешить дипломатией
© AP Photo / Andrew HarnikИзбранный вице-президент США Камала Харрис во время присяги в Капитолии
© AP Photo / Andrew Harnik
Избранный вице-президент США Камала Харрис во время присяги в Капитолии
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки уверены, что конфликт на Украине можно урегулировать дипломатией, заявила на брифинге в Бухаресте американский вице-президент Камала Харрис.
"Мы продолжаем, что дипломатия - это возможность решить эту проблему, должны быть серьезные последствия для России из-за того, что она делает, поэтому мы применили важные санкции, рубль упал", - заявила Харрис.
Президент Румынии Клаус Йоханнис на том же брифинге заявил, что союзники рассматривают возможность введения нового пакета антироссийских санкций, если возникнет подобная необходимость.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.