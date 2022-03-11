https://ria.ru/20220311/ukraina-1777716900.html

Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро для помощи Украине

Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро для помощи Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро для помощи Украине

Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро дополнительной помощи Украине, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:33

2022-03-11T17:33

2022-03-11T17:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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эммануэль макрон

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро дополнительной помощи Украине, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон."Мы договорились поддерживать Украину, направляя ей военное снаряжение, оружие и гуманитарные грузы. Мы предложили выделить 500 миллионов евро на дополнительную помощь Украине, что может и дальше помогать", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777695955.html

https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, украина, россия, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр