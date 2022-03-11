https://ria.ru/20220311/ukraina-1777716900.html
Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро для помощи Украине
Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро для помощи Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро для помощи Украине
Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро дополнительной помощи Украине, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:33
2022-03-11T17:33
2022-03-11T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
украина
россия
франция
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро дополнительной помощи Украине, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон."Мы договорились поддерживать Украину, направляя ей военное снаряжение, оружие и гуманитарные грузы. Мы предложили выделить 500 миллионов евро на дополнительную помощь Украине, что может и дальше помогать", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777695955.html
https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина, россия, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр
17:33 11.03.2022 (обновлено: 17:46 11.03.2022)
Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро для помощи Украине
Страны ЕС предложили выделить 500 миллионов евро для дополнительной помощи Украине