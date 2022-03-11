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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777699821.html
В Берлине заявили, что на Украине на кону стоят общеевропейские ценности
В Берлине заявили, что на Украине на кону стоят общеевропейские ценности - РИА Новости, 11.03.2022
В Берлине заявили, что на Украине на кону стоят общеевропейские ценности
Ситуация на Украине в равной степени касается всех в Европе, на кону на Украине стоят общеевропейские ценности, заявила на пресс-подходе в Белграде глава МИД... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:44
2022-03-11T17:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
мид германии
анналена бербок
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине в равной степени касается всех в Европе, на кону на Украине стоят общеевропейские ценности, заявила на пресс-подходе в Белграде глава МИД ФРГ Анналена Бербок."В Европе снова идет война. Ни в Германии, ни в Сербии не выбирали это... Эта война против Украины касается нас всех в Европе в равной степени", - сказала Бербок, добавив, что "для нас ясно, что на кону на Украине стоит не меньше, чем наши общеевропейские ценности".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220311/evropa-1777570475.html
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777695955.html
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в мире, германия, мид германии, анналена бербок, украина, ситуация в днр и лнр, россия
16:44 11.03.2022 (обновлено: 17:03 11.03.2022)
 
В Берлине заявили, что на Украине на кону стоят общеевропейские ценности

Глава МИД Германии Бербок: на Украине на кону стоят общеевропейские ценности

© REUTERS / Gleb GaranichПротивотанковые конструкции в центре Киева
Противотанковые конструкции в центре Киева - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Противотанковые конструкции в центре Киева
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине в равной степени касается всех в Европе, на кону на Украине стоят общеевропейские ценности, заявила на пресс-подходе в Белграде глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Европе снова идет война. Ни в Германии, ни в Сербии не выбирали это... Эта война против Украины касается нас всех в Европе в равной степени", - сказала Бербок, добавив, что "для нас ясно, что на кону на Украине стоит не меньше, чем наши общеевропейские ценности".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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